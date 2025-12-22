“Podrá haber elecciones, pero nosotros no nos dejamos influenciar”: presidente de la JEP

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habló con El Espectador sobre el año clave que vivió la justicia transicional y los retos que enfrentan de cara a 2026, incluida la emisión de nuevas sentencias en un ambiente político complejo, la insatisfacción de una parte importante de las víctimas sobre las dos primeras sentencias restaurativas, y la incertidumbre financiera para su cumplimiento.