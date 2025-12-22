Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Judicial
22 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.

“Podrá haber elecciones, pero nosotros no nos dejamos influenciar”: presidente de la JEP

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habló con El Espectador sobre el año clave que vivió la justicia transicional y los retos que enfrentan de cara a 2026, incluida la emisión de nuevas sentencias en un ambiente político complejo, la insatisfacción de una parte importante de las víctimas sobre las dos primeras sentencias restaurativas, y la incertidumbre financiera para su cumplimiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias

Gustavo Montes Arias

Conoce más

Temas Relacionados

Alejandro Ramelli

Jurisdicción especial para la paz

Justicia colombiana

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.