22 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
“Podrá haber elecciones, pero nosotros no nos dejamos influenciar”: presidente de la JEP
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habló con El Espectador sobre el año clave que vivió la justicia transicional y los retos que enfrentan de cara a 2026, incluida la emisión de nuevas sentencias en un ambiente político complejo, la insatisfacción de una parte importante de las víctimas sobre las dos primeras sentencias restaurativas, y la incertidumbre financiera para su cumplimiento.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación