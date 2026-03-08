Publicidad

Policía captura en Tolima a hermano de mayor confianza de alias “Iván Mordisco”

Según las autoridades, alias “Jota” habría coordinado varios homicidios selectivos contra firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Redacción Judicial
08 de marzo de 2026 - 01:08 p. m.
Según la Policía, alias "Jota" sería el hermano de mayor confianza del "Iván Mordisco".
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
Juan Gabriel Vera Fernández, alias “Jota”, fue capturado por la Policía en el municipio de Falan (Tolima). Las autoridades informaron que se trataría del hermano de mayor confianza de alias “Iván Mordisco”, jefe de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (EMC).

La Policía señaló que Vera Fernández deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas, pues habría coordinado los asesinatos de varios firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y el de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

El director de la Policía, el general William Rincón agregó que alias Vera Fernández “presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

El alto oficial agregó en una publicación en X que: “Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”.

Por Redacción Judicial

