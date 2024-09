Policía Nacional aseguró que no hay registro de compra del software Pegasus

3D composite illustrations, representing financial security for network data. Foto: Getty Images/iStockphoto - Guirong Hao

En la resolución 0123 del 16 de julio de 2023, se registró la adjudicación de un proceso de contratación para adquirir un sistema de ciberinteligencia basado en Inteligencia Artificial.

En el documento publicado por la W Radio, se estaría corroborando que la Dirección de Inteligencia Policial, durante el 2021, hizo público un acto licitatorio para personas naturales y jurídicas, naturales y extranjeras para enviar propuestas que terminarían en la escogencia de un sistema de espionaje, pero no, del software llamado Pegasus.

Asimismo, la Dirección de Inteligencia asumió que delegó a funcionarios la competencia de suscribir convenios y contratos.

El Director de la Policía Nacional delegó en algunos funcionarios la competencia de contratar, comprometer y ordenar el gasto en el desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir a convenios y contratos interadministrativos”. Policía Nacional

La W Radio habría interpuesto un derecho de petición a la Policía para verificar si el Software Pegasus habría sido comprado durante el gobierno de Iván Duque, sin embargo, dentro de lo expuesto, la respuesta de la Policía al medio, habría sido que dentro de su base de datos no hay registro de que dicho software haya sido comprado como lo habría expuesto el Presidente.

Gustavo Petro en una alocución púbica el pasado miércoles 4 de septiembre, denunció que durante el gobierno de Iván Duque, supuestamente, se hizo una millonaria compra para adquirir el software espía llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Technologies y adquirido por el gobierno entre julio y agosto de 2021.

¿Por qué el software Pegasus generó revuelo en el país?

Este programa se vende únicamente a gobiernos y, a pesar de que sus dueños dicen que su propósito central es vigilar a organizaciones criminales y terroristas, hace unos años se reveló que el software ha sido utilizado en diferentes partes del mundo para vigilar a jefes de Estado, activistas y periodistas, incurriendo en violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, afirmó en una rueda de prensa el 9 de septiembre que se había reunido con el presidente Petro y en ese encuentro, el mandatario le habría dado a conocer de la existencia del software Pegasus. Sin embargo, el ente investigador aseguró no tener rastro del software especializado en espionaje: “Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, estamos identificando si ese software es muy sofisticado que normalmente no deja rastro”.

