Ponencia en la Corte Constitucional busca suspender emergencia económica de Petro

El magistrado Carlos Camargo presentó un proyecto de fallo en el que sostiene que la declaración de emergencia económica que presentó el gobierno el diciembre pasado debe suspenderse, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo. Estas son las razones.

Redacción Judicial
24 de enero de 2026 - 01:07 a. m.
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Foto: Corte Constitucional
En un documento de 86 páginas, el magistrado Carlos Camargo presentó la ponencia con la que busca suspender el decreto con el que el gobierno Petro anunció la emergencia económica en Colombia, mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo.

Se trata de un proyecto de fallo que presentó el magistrado en la tarde de este viernes 23 de enero para que sea estudiado por sus colegas y discutido el próximo miércoles en la Sala Plena. En el documento, expuso una serie de argumentos que darían cuenta de que el gobierno no habría cumplido con todos los requisitos a la hora de expedir la medida en diciembre pasado.

Según se lee, el magistrado encontró “algunos aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”. Por ejemplo, señala que dentro de los requisitos para expedir el decreto está que el documento sea firmado por el jefe de Estado y todos sus ministros. De acuerdo con la ponencia, “el decreto matriz registra la rúbrica del jefe de Gobierno y de 19 ministros, genera inquietud la situación administrativa de la ministra (e.) de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ministro de la Igualdad y Equidad, como lo plantean algunas solicitudes de suspensión recibidas ante este Tribunal”.

Noticia en desarrollo...

