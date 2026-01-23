Ponencia en la Corte Constitucional busca suspender emergencia económica de Petro

Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

En un documento de 86 páginas, el magistrado Carlos Camargo presentó la ponencia con la que busca suspender el decreto con el que el gobierno Petro anunció la emergencia económica en Colombia, mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo.

Se trata de un proyecto de fallo que presentó el magistrado en la tarde de este viernes 23 de enero para que sea estudiado por sus colegas y discutido el próximo miércoles en la Sala Plena. En el documento, expuso una serie de argumentos que darían cuenta de que el gobierno no habría cumplido con todos los requisitos a la hora de expedir la medida en diciembre pasado.

Según se lee, el magistrado encontró “algunos aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”. Por ejemplo, señala que dentro de los requisitos para expedir el decreto está que el documento sea firmado por el jefe de Estado y todos sus ministros. De acuerdo con la ponencia, “el decreto matriz registra la rúbrica del jefe de Gobierno y de 19 ministros, genera inquietud la situación administrativa de la ministra (e.) de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ministro de la Igualdad y Equidad, como lo plantean algunas solicitudes de suspensión recibidas ante este Tribunal”.

Noticia en desarrollo...

