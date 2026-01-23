Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Por orden de la Corte Constitucional, reintegraron al Ejército a soldado con esquizofrenia

El uniformado fue herido en combate y desde entonces depende de medicamentos psiquiátricos. Estando cerca de pensionarse, fue retirado del servicio por, supuestamente, haber participado de un delito. Aunque probó su inocencia, no lo dejaron defender su cargo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
23 de enero de 2026 - 11:18 p. m.
Por orden de la Corte Constitucional, reintegraron al Ejército a soldado con esquizofrenia
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Corte Constitucional le acaba de ordenar al Ejército que reintegre inmediatamente a sus filas a un soldado que padece esquizofrenia paranoide y estrés postraumático crónico. El alto tribunal conoció el caso del uniformado Martín Sánchez*, quien fue diagnosticado desde 2013 con los padecimientos que lo hacen depender de medicamentos psiquiátricos y por los que poco a poco ha ido perdiendo su capacidad laboral. Un supuesto robo del que hizo parte, y por el que le dictaron orden de captura, llevó a que la institución castrense lo...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

Ejército

Salud mental

Esquizofrenia

Soldado

Fiscalía

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.