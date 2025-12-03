Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué la Fiscalía tiene en la mira a dos exministros?

Quienes fueran los titulares del Interior y de Hacienda están señalados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
03 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte del escándalo de la UNGRD.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte del escándalo de la UNGRD.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué la fiscalía general de la Nación acaba de imputar cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? ¿Y también a su colega, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco? ¿Qué tienen que ver ellos dos con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD? ¿Quiénes son los sonados nombres de otros políticos que han resultado señalados en todo este entramado de corrupción? ¿En qué va la investigación que comenzó por una denuncia de sobrecostos en...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

UNGRD

Ricardo Bonilla

Luis Fernando Velasco

Olmedo López

Sneyder Pinilla

Sandra Ortiz

Laura Sarabia

El Pastuso

Wadith Manzur

María Alejandra Benavides

Iván Name

Andrés Calle

Carlos Ramón González

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.