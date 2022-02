¿Por qué vivimos un nuevo ciclo de violencia en Colombia?

Muchos migrantes cruzan la frontera y no saben con qué panorama se encontrarán del otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona en la que confluyen múltiples fenómenos derivados del recrudecimiento de la violencia, por el enfrentamiento del Eln y las disidencias de las Farc. Foto: Mauricio Alvarado

Es día de El Espectador le explica. ¿Por qué seguimos, casi a diario, registrando tantos hechos de violencia en las regiones de Colombia? ¿Qué es eso a lo que han llamado un “nuevo ciclo de violencia a nivel general”? ¿Qué papel tienen las organizaciones criminales en toda esta creciente ola de muertes y desplazamiento forzado? ¿Qué ha pasado con los grupos armados ilegales del Eln y las disidencias de las Farc? ¿Por qué en Arauca la situación está tan complicada? ¿Qué respuesta ha entregado el Gobierno por medio del ministerio de Defensa? ¿Estamos viviendo una crisis que pasamos por alto por cuenta de que todos los reflectores siguen enfocados en la pandemia y la recuperación económica? Y en medio de tanta pregunta incómoda pero necesaria: ¿Qué protagonismo y relevancia tiene la situación que se vive en las fronteras de Colombia y todos los problemas sociales que se denuncian en los límites con nuestros países vecinos, empezando por Venezuela? Pues para tratar de entender qué es lo que sucede y por qué la agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios ha dicho que más de 70.000 personas fueron desplazadas de sus territorios durante el 2021 en nuestro país, dejaremos a continuación más de 30 distintos productos periodísticos hechos por la redacción de El Espectador y que nos ayudarán a desmenuzar la difícil situación que vivimos. Recuerden entrar a cada uno de los links para entender a fondo y recordar que esto es asunto de todos y todas. Comencemos.