Por sus aportes a la verdad, la JEP deja en libertad a exgobernador Salvador Arana

Salvador Arana fue condenado en 2017 a 40 años de prisión. Ahora responder ante la JEP por los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Salvador Arana Sus es el exgobernador de Sucre que completó más de 20 años de prisión por el homicidio del exalcalde de El Roble, Edualdo Díaz. Ahora estará en libertad condicional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró que ha hecho aportes importantes ante ese tribunal. Su verdad ayudó a entender las relaciones que distintos actores han tenido con los paramilitares en la región del Caribe colombiano, correspondiente a los municipios de Montes de María y municipios cercanos de los departamentos de Bolívar, Córdoba y de Sucre, según corroboró la JEP; especialmente, entre 1996 y 2006.

Arana, quien contó su verdad, fue uno de los funcionarios públicos de más alto rango que se unió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Siendo gobernador de Sucre en el 2000, tuvo alianzas con el Bloque Montes de María y fue el responsable del asesinato del exalcalde Díaz, como ya lo corroboró la Corte Suprema en 2016. Desde 2020 fue aceptado para declarar ante la JEP, y ahora, su solicitud formal por recobrar la libertad, se materializó gracias a las consideraciones positivas sobre sus aportes.

El exgobernador Arana, según la Sala de Situaciones Jurídicas de la justicia especial, “también adoptó una actitud dialógica, escuchó, respondió preguntas, hizo aportes fundamentales como el reconocimiento de los hechos más graves por los que ha sido procesado y entregó nueva información sobre la red criminal con la que se había relacionado”. Igualmente, informa la misma sala, que dirigió palabras respetuosas de reconocimiento a la trayectoria y a las luchas del asesinato en el que participó contra el médico Eudaldo León Díaz Salgado, exalcalde de El Roble (Sucre).

“En dichas palabras expresó arrepentimiento, pidió perdón a la familia y allegados del señor Díaz por haber sido determinador de su asesinato y por haber contribuido al proyecto paramilitar que enlutó a la población y saqueó el tesoro público, en connivencia con muchos funcionarios civiles, integrantes de la Fuerza Pública y del DAS, políticos, empresarios, narcotraficantes y miembros del gremio ganadero, entre otros”, explicó la JEP en la resolución que le concedió la libertad condicionada.

Sin embargo, Juan David Díaz, uno de los hijos del exalcalde asesinado, recientemente le envió un documento a la JEP, en el cual menciona que el exgobernador “ha demostrado con suficiencia no estar arrepentido de sus actos criminales” por lo que solicitó no darle beneficios porque para él aceptar, tras 20 años, la muerte de su padre, no es muestra de verdad. Por el contrario, David Díaz, el hijo menor de Edualdo, considera que es pertinente mantener a Arana en la justicia transicional porque es garantía de contar la verdad. Dijo que los señalamientos de Juan David, su hermano, no son un pensamiento único de la familia víctima.

Para conservar la libertad que ahora lo deja por fuera de la cárcel La Dorada (Caldas), Arana deberá seguir cumpliendo con los estándares de verdad, reparación y no repetición que se comprometió al dar su testimonio voluntario ante la JEP.

