Por vencimiento de términos, juez dejó libres a dos agentes del CTI vinculados al caso de “Pacho Malo”

Por vencimiento de términos quedaron en libertad los dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que estaban vinculados al caso contra alias “Pacho Malo”. Se trata de Víctor Forero y Juan Camilo López, quienes fueron acusados de haber beneficiado a “Pacho Malo” en procesos judiciales.

Su libertad fue otorgada por el juez segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales luego de avalar la solicitud de la defensa de ambos investigadores. Según el recurso, se cumplieron 122 días desde la captura de los agentes y no se iniciaron juicios contra los procesados, lo que procede dejarlos libres.

“Hoy el juez decidió que no existía ningún tipo de maniobra dilatoria por parte de la defensa y que el proceso se ha llevado en absoluta normalidad. Ahora lo que prosigue es defender a estos ciudadanos en su libertad, con toda la tranquilidad, para que sea un juez de conocimiento quien tome las determinaciones de fondo”, señaló el abogado Juan Felipe Criollo en W Radio.

Tanto Forero como López fueron detenidos por los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento o destrucción de material probatorio; favorecimiento y amenazas. Sin embargo, se encontraban libres por una decisión presentada por Juzgado Segundo de Control de Garantías en marzo de este año.

Para ese momento, la defensa de los hombres solicitó a la jueza que se les dé un sitio de reclusión especial, ya que, gracias a ellos, se adelantan otras investigaciones, entra las que se encuentra la realizada en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

