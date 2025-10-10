Porte de armas artesanales: los límites que trazó la Corte Suprema para su uso

La decisión aclaró un vacío que había sobre las armas de fuego caseras y la dimensión del daño que pueden causar. Foto: Cortesía

En medio de la época preelectoral que atraviesa el país desde hace unos meses, algunos bandos políticos, sobre todo de orillas más conservadoras, pusieron nuevamente sobre la mesa el tema del porte de armas en el país. El magnicidio del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay a manos de un menor de 15 años también avivó la llama de quienes consideran, basándose en temas de seguridad y protección, que el porte de armas debería tener más libertades. En medio del caldeado debate político y social, la Corte Suprema de Justicia emitió...