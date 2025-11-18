Logo El Espectador
Judicial
Posibles violaciones al DIH rodean los bombardeos ordenados por Petro

Los últimos cuatro bombardeos en los que han muerto 15 menores de edad destaparon los cuestionamientos a las órdenes del presidente Gustavo Petro, por posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Defensoría del Pueblo y organizaciones expertas en derechos humanos y conflicto armado insisten en que la terminación del presidente es injustificable.

Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
18 de noviembre de 2025 - 11:35 p. m.
La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Foto: El Espectador

Las muertes de 15 menores de edad durante los últimos cuatro meses, en medio de bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra grupos ilegales como las disidencias de “Iván Mordisco”, tienen al jefe de Estado y a sus funcionarios dando explicaciones sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El operativo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde murieron 20 presuntos disidentes de las Farc, incluyendo a siete menores de edad reclutados forzosamente, destapó una ola de cuestionamientos...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Carlos (63194)Hace 15 minutos
Petro y la izquierda lapidaron a Duque cuando aparecieron guerrilleros menores muertos en los bombardeos, tildándolo de asesino de niños. Ahora que irá a decir la hipócrita izquierda?
Gilberto R.M.(54899)Hace 31 minutos
Su tropa está desperdigada”. El Presidente PETRO lamentó las pérdidas humanas, pero subrayó que las personas fallecidas “debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico y en contra de los intereses del bien supremo de la nación”. COMENTARIOS Ahora, ¿ Qué dirán los uriBestias y sus secuaces de la Derecha Criminal (CD) ? * Con seguridad, y con su espíritu negacionista y rencoroso, dirán que Mr. PETROSKY les está haciendo el juego y que el
Jesús V(0u41y)Hace 48 minutos
Oiga pero entonces las guerrillas están reclutando puros jóvenes, la mitad son jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 16, había una niña de 13. A eso hay que ponerle mucho cuidado, los raponeros la mayoría son jóvenes, generalmente es abandono y falta de oportunidades. Falta trabajo social en los lugares vulnerables, así llevamos más de 50 años. Algunos medios y la oposición parecen zopilotes en el árbol esperando que el exangüe caiga.
humberto jaramillo(12832)Hace 52 minutos
Entonces es mucho más eficiente el cese al fuego para proteger a los niños de menos de 18 años en el conflicto que la paz total de Petro con negociación incluida y gestores de paz. Esto es algo que está muy proximo a lo ridículo y absurdo. Quien desenreda este enredijo. Y ahora cita de censura para el mindefensa dizque para ser coherentes. plop!!!
pedrito opinador(59003)Hace 1 hora
¿Como que posibles?, son crimenes de lesa humanidad
