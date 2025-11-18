Posibles violaciones al DIH rodean los bombardeos ordenados por Petro

La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Foto: El Espectador

Las muertes de 15 menores de edad durante los últimos cuatro meses, en medio de bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra grupos ilegales como las disidencias de “Iván Mordisco”, tienen al jefe de Estado y a sus funcionarios dando explicaciones sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El operativo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde murieron 20 presuntos disidentes de las Farc, incluyendo a siete menores de edad reclutados forzosamente, destapó una ola de cuestionamientos...