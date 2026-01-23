Precarización y sobrecarga laboral: la crisis que atraviesan los defensores públicos. Foto: Defensoría del Pueblo

Malos tratos, precariedad salarial, amenazas, sobrecarga laboral y hasta enfermedades del corazón. Así describen los defensores públicos el panorama que viven cada día. Para los representantes de la población más vulnerable del país, la situación, más que lamentable, es indignante. El pasado 20 de enero, los defensores públicos se manifestaron con “un día sin audiencias”, a modo de protesta por no recibir el pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2025. Pero los incumplimientos con sus salarios son apenas la punta de la...