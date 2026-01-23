Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Precarización y sobrecarga laboral: la crisis que atraviesan los defensores públicos

El cese de actividades de más de 4.200 defensores públicos que no recibieron pago en diciembre puso en evidencia un problema estructural que afecta a quienes representan ante la justicia a la población vulnerable. El caso ya escaló hasta la CIDH; los defensores piden dignidad en su labor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Precarización y sobrecarga laboral: la crisis que atraviesan los defensores públicos.
Precarización y sobrecarga laboral: la crisis que atraviesan los defensores públicos.
Foto: Defensoría del Pueblo

Malos tratos, precariedad salarial, amenazas, sobrecarga laboral y hasta enfermedades del corazón. Así describen los defensores públicos el panorama que viven cada día. Para los representantes de la población más vulnerable del país, la situación, más que lamentable, es indignante. El pasado 20 de enero, los defensores públicos se manifestaron con “un día sin audiencias”, a modo de protesta por no recibir el pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2025. Pero los incumplimientos con sus salarios son apenas la punta de la...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Defensoría del Pueblo

Defensores públicos

Gobierno Nacional

Ministerio de Hacienda

Precarización laboral

CIDH

PremiumEE

 

carlos olivares(23084)Hace 3 minutos
La defensoría es un ente esclavizador,maltratan a los abogados,los sobreexplotan y les niegan sus honorarios,se los pagan cuando la gana se le da.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.