La finca que no será restituida porque ahora es botadero de una mina de carbón

La finca de la familia Orozco, en la que alguna vez pastaron vacas, hoy está rodeada de desechos de la explotación de carbón. / Archivo particular

La espera de más de dos décadas de los hermanos Orozco parecía haber llegado a su fin en febrero de 2021. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Cartagena ordenó restituirles a los herederos de Pablo Orozco la finca que la violencia paramilitar les arrebató: Campo Florido, ubicada en la vereda El Platanal, en lo que hoy se conoce como el corredor minero del Cesar. Ha pasado más de un año y no han podido volver a esa tierra y, seguramente, no podrán hacerlo jamás. El predio está ubicado sobre el título minero que el Estado le concedió a la multinacional Drummond para explotar carbón. Es inhabitable, no hay vegetación y hoy funciona allí el botadero de la mina.

