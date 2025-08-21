Presidente culpa a disidencias por ataque a helicóptero, mindefensa al Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante el consejo de seguridad el pasado 8 de junio. Foto: Cortesía Presidencia

En la mañana de este jueves 21 de agosto, un helicóptero de la Policía fue atacado por un dron en zona rural de Amalfi (Antioquia). Las primeras versiones sobre el ataque apuntaron a que se trató de un plan de grupos narcotraficantes de la zona y que habría al menos seis personas muertas.

El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribieron mensajes en sus redes sociales contradictorios. Mientras que el primero responsabilizó al frente 36 del Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc, el segundo aseguró que el Clan del Golfo habría estado detrás del ataque.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.



La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

🚨 Ataque en Amalfi, Antioquia



Durante un operativo contra el narcotráfico nuestra @PoliciaColombia fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicoptero y afectación crítica a nuestros policias.



En referencia a este ataque, todas las… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 21, 2025

El hecho al que hacen referencia ambos ocurrió cuando la aeronave de la Policía realizaba maniobras de extracción de personas que estaban realizando labores de erradicación manual de cultivos de coca. Según los primeros reportes oficiales, la agresión habría sido perpetrada con un dron cargado de explosivos.

