Presidente culpa a disidencias por ataque a helicóptero, mindefensa al Clan del Golfo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la mañana de este jueves 21 de agosto, un helicóptero de la Policía fue atacado por un dron en zona rural de Amalfi (Antioquia). Las primeras versiones sobre el ataque apuntaron a que se trató de un plan de grupos narcotraficantes de la zona y que habría al menos seis personas muertas.
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribieron mensajes en sus redes sociales contradictorios. Mientras que el primero responsabilizó al frente 36 del Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc, el segundo aseguró que el Clan del Golfo habría estado detrás del ataque.
Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025
La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC.
🚨 Ataque en Amalfi, Antioquia— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 21, 2025
Durante un operativo contra el narcotráfico nuestra @PoliciaColombia fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicoptero y afectación crítica a nuestros policias.
En referencia a este ataque, todas las…
El hecho al que hacen referencia ambos ocurrió cuando la aeronave de la Policía realizaba maniobras de extracción de personas que estaban realizando labores de erradicación manual de cultivos de coca. Según los primeros reportes oficiales, la agresión habría sido perpetrada con un dron cargado de explosivos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.