Presidente culpa a disidencias por ataque a helicóptero, mindefensa al Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro trinó en las últimas horas que el frente 36 del Estado Mayor Central estaría detrás del ataque a un helicóptero antinarcóticos y asegura que habrían muerto ocho personas. En contraste, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el responsable es el Clan del Golfo.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 08:36 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante el consejo de seguridad el pasado 8 de junio.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante el consejo de seguridad el pasado 8 de junio.
Foto: Cortesía Presidencia
En la mañana de este jueves 21 de agosto, un helicóptero de la Policía fue atacado por un dron en zona rural de Amalfi (Antioquia). Las primeras versiones sobre el ataque apuntaron a que se trató de un plan de grupos narcotraficantes de la zona y que habría al menos seis personas muertas.

El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribieron mensajes en sus redes sociales contradictorios. Mientras que el primero responsabilizó al frente 36 del Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc, el segundo aseguró que el Clan del Golfo habría estado detrás del ataque.

El hecho al que hacen referencia ambos ocurrió cuando la aeronave de la Policía realizaba maniobras de extracción de personas que estaban realizando labores de erradicación manual de cultivos de coca. Según los primeros reportes oficiales, la agresión habría sido perpetrada con un dron cargado de explosivos.

Por Redacción Judicial

