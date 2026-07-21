Presidente Petro señala que en Colombia opera una “multinacional del crimen”

El presidente Gustavo Petro en el Congreso. Dio su último discurso este 20 de julio. Foto: Presidencia

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A semanas de terminar su paso por la Casa de Nariño, el presidente saliente, Gustavo Petro, dio su último discurso ante el Congreso este 20 de julio, tras el desfile militar. En su despedida, el mandatario destacó los logros durante su periodo y señaló lo retos que quedan para el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Durante su discurso, el presidente Petro hizo referencia al sistema de salud, a la educación, al agro, al Acuerdo de Paz y resaltó su lucha contra las drogas, así como contra la violencia en el país. Precisamente, el mandatario aprovechó el espacio para volver a señalar que en el país opera una “multinacional del crimen”.

“Hoy hay una delincuencia más grande que la de Pablo Escobar, que no era de mi partido porque no existíamos como partido. Hoy hay una multinacional del crimen. 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín y Bogotá”, señaló Petro en relación a las cifras de criminalidad durante su mandato.

Asimismo, el mandatario destacó que “la mayor parte” han sido extraditados durante su gobierno y resaltó que hacen parte de lo que ha llamado “la junta del narcotráfico”, que según Petro, opera desde Dubái. “¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái o vivía? Porque los misiles lo sacaron corriendo a París o Miami, etcétera”, señaló.

En un reciente informe de empalme, el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, resaltó como un “récord histórico” el trabajo en materia de extradiciones. Según las cifras de esa cartera, durante el periodo presidencial de Petro se firmaron 913 extradiciones. Del total, 592 fueron hacia Estados Unidos. “El Gobierno demostró que es posible enfrentar al narcotráfico protegiendo a las comunidades y debilitando las estructuras criminales”, destacó el Ministerio de Justicia.

Asimismo, durante su discurso del 20 de julio, el mandatario también señaló incrementos a beneficios de los soldados e integrantes de las fuerzas militares en los últimos cuatro años. Resaltó que la tasa de homicidios se mantuvo. Dijo, además, que la disminución no continuó en el gobierno Santos “porque se decidió hacer trizas” el acuerdo de paz. “Que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche. Claro que es gasto, pero es inversión”, aseguró.

Sin embargo, una deuda latente del mandatario en su intervención fueron las pocas referencias directas a la política de paz total implementada en su gobierno, así como las negociaciones con estructuras criminales y grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN.

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