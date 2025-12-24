Presunto asesino de un fiscal en atraco en Barranquilla fue enviado a la cárcel

De acuerdo con las autoridades, el hombre habrían intentado cambiar su apariencia física para no poder ser reconocido. Foto: Fiscalía

Un hombre, señalado de haber asesinado a un fiscal durante un atraco en Barranquilla (Atlántico), fue enviado a la cárcel. Se trata de José Ignacio Londoño Corredor, alias “Nacho”, quien, al parecer, disparó contra el investigador Norbey Ruíz Correa, el 19 de febrero de este año.

Según la investigación de la Fiscalía por el crimen ocurrido al sur de esa ciudad, alias “Nacho” iba como parrillero en una motocicleta, de la cual se bajó para abordar e intimidar al fiscal. La víctima, que apenas bajaba de su vehículo, fue intimidado con un arma de fuego para quitarle sus pertenencias.

En medio del forcejeo, dice la Fiscalía, alias “Nacho” le habría quitado el celular y otros objetos al fiscal Ruíz, a quien posteriormente le disparó varias veces. Luego, el presunto asesino huyó del lugar en la moto que era manejada por otra persona.

Al parecer, para evitar ser reconocido por las autoridades, alias “Nacho” habría intentado cambiar su apariencia física. Aun así, fue capturado por el Gaula de la Policía el pasado 19 de diciembre en el barrio La Chinita, al sur de Barranquilla.

El hombre fue imputado por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado, las tres conductas agravadas. No aceptó ninguno y por decisión de un juez de control de garantías fue enviado a la cárcel de manera preventiva.

