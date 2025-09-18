Primeras sanciones de la JEP por falsos positivos: guía para entender el caso

La audiencia de verificación del grado de verdad de los comparecientes sobre falsos positivos en el Batallón La Popa, es la primera que se adelanta en Colombia en el marco de la justicia transicional. Foto: JEP

A las nueve de la mañana de este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer su primera sentencia relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, cometidas por integrantes del Batallón La Popa entre 2002 y 2005 en el sur de La Guajira y el norte del Cesar. Después de poco más de siete años de trabajo, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP emitirá la decisión en contra de 12 militares retirados, quienes son comparecientes que aceptaron su responsabilidad...