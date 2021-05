Prisión preventiva a tripulación del avión cuyo dueño sería la pareja de Alejandra Azcarate

El Piloto y su ayudante, quienes no aceptaron cargos, llevaban hasta Providencia cerca de media tonelada de cocaína. La presentadora señaló que su esposo es el representante legal de la empresa a la que pertenece la aeronave y que su esposo no estaba enterado de que la aeronave estaba rumbo a esa isla. El aeropuerto de Guaymaral, de donde salió la avioneta aún no se pronuncia.

Un juez de Providencia envió a prisión preventiva en centro carcelario al piloto Juan Camilo Cadena y a su colaborador Harold Darío Rivera Toledo, piloto y copiloto, respectivamente, de una aeronave en la que fueron encontrados 446 kilogramos de cocaína y más de $102 millones. Como se supo en las últimas horas, la avioneta registrada a nombre de la empresa Interandes Helicopters S.A.S, es propiedad de Miguel Jaramillo Arango, quien es esposo de la actriz y presentadora Alejandra Azcárate.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas dos personas los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. El hallazgo del estupefaciente se produjo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia y Santa Catalina (Archipiélago de San Andrés), a donde habría llegado la avioneta con supuestas ayudas humanitarias y cajas con tapabocas”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

El ente investigador también señaló que el juez del caso avaló la incautación de la aeronave y que Jaramillo representante legal de la empresa propietaria de la avioneta, solicitó ser reconocido como víctima en el proceso. Sin embargo, el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación. El avión despegó del aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho de Bogotá el pasado 23 de mayo, sin embargo, las autoridades de ese aeropuerto aún no se pronuncian sobre el caso.

En diálogo con la W Radio, ,la presentadora aseguró que el avión pertenece a la empresa de la cual su esposo es el representante legal y tiene una sociedad con Fernando Escobar, de quien dijo era el encargado de contratar a los pilotos y que su esposo no conocía a profundidad al piloto Cadena. “Fernando Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aeronáutica Civil (...) es una persona que se dedica a la agricultura”, indicó la actriz en el medio radial.

Azcárate también manifestó que la media tonelada de cocaína estaban camufladas en cajas con el logo de una Fundación para aparentar que eran insumos médicos. “El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo. Arranca con el avión porque nunca se había presentado una situación desagradable. El material de las cartas era uno que el piloto llevaba. Eran cartas ficticias y fueron utilizadas para aparentar que se estaban llevando insumos médicos (...) tengo entendido que el señor despegó para San Andrés y Providencia. Cuando el piloto llama a Fernando, en ningún momento habla de tapabocas, habló fue de insumos médicos”.

De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo, la empresa que está a cargo de la aeronave es Interandes Helicópteros S.A.S., una sociedad constituida en diciembre de 2012 con un millonario capital aportado, en su 50%, por Miguel Jaramillo Arango. De acuerdo con el medio, el esposo de Alejandra Azcarate funge como representante legal de la empresa, por lo cual podría ser investigado penalmente.

Según informaron las autoridades del archipiélago, la droga llegó al aeropuerto de Providencia desde Bogotá y está avaluada en más de $5 mil millones. Se trataría de más de un millón de dosis, las cuales presuntamente iban a ser trasportadas vía marítima a Centroamérica y Norteamérica a través de lanchas go fast.

“El día de ayer se realizaron dos capturas. Una primera captura es la del señor Juan Camilo Cadena Botero de 31 años, nacionalidad colombiana y con ocupación de piloto privado. Y la segunda captura corresponde al señor Harold Darío Rivera Toledo, de 53 años de edad y nacionalidad colombiana”, agregó la coronel Gómez. De acuerdo con la Policía, la avioneta tiene matricula americana y, además, los ocupantes podrían enfrentar un proceso de extradición.