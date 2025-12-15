Procurador Eljach designó a Julián Fernández como nuevo viceprocurador general. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría General de la Nación tiene un nuevo viceprocurador. Se trata del abogado Julián Andrés Fernández, quien llegó en reemplazo de Silvano Gómez Strauch. Su llega se oficializó este lunes, aunque un decreto del pasado 9 de diciembre dejó en firme su nombramiento.

“Agradezco la confianza depositada en mí, y continuaré con la misma vocación de servicio que me identificó al frente de la Secretaría General de la entidad”, señaló Fernández durante el acto de posesión.

El viceprocurador es abogado de la Universidad del Cauca. Su paso por la Procuraduría arrancó en el 2018, cuando fue delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras la llegada de Eljach a la entidad, Fernández fue nombrado Secretario General.

Entre otros cargos, ha sido magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, así como director de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, al tiempo que desempeñó la cátedra universitaria durante más de 17 años en áreas como Introducción al Derecho, Historia Institucional y Derecho Constitucional, entre otras.

Silvano Gómez Strauch ahora pasará a asumir el cargo de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.

