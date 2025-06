Procurador Eljach rechaza la consulta popular: “Ya el Senado negó”

Gregorio Eljach, durante la 59° Convención Bancaria. Foto: Procuraduría General de la Nación

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue invitado a la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena, y a la cual asistieron los precandidatos presidenciales para las elecciones de 2026. Aunque se suponía que Eljach daría un discurso relacionado con la banca y el sistema financiero nacional, aprovechó su espacio para hablar sobre la coyuntura política del país.

Lo primero que hizo Eljach fue rechazar la intención del gobierno de presentar una consulta popular a la ciudadanía para sacar adelante, bajo otro mecanismo, la reforma laboral. “No tendría ningún sentido seguir hablando de presentar una consulta popular que ya el Senado negó, pero que está pendiente de que la justicia dé la última palabra y a eso tenemos que atenernos. El cumplimiento de lo que diga la justicia será una tarea en la que el Procurador se va a empeñar”, señaló.

El pasado 14 de mayo, el Senado votó negativamente la consulta popular presentada por el gobierno al Senado. Desde entonces, la administración de Gustavo Petro está preparando el sonado “decretazo” con el cual sacar adelante la misma iniciativa vía ejecutiva. La decisión ha levantado una fuerte división política, entre quienes consideran que el presidente está sobrepasando sus funciones, y entre aquellos que apoyan la iniciativa del actual gobierno.

Sobre ello, Eljach respondió lo siguiente: “El procurador invita a la sensatez, al diálogo, a que utilicemos los escenarios que la democracia nos brinda para dirimir nuestras diferencias. No para terminar matándonos unos a otros a punta de discursos descalificativos. Es el momento de las instituciones, no de las personas, no de los líderes, no de los candidatos”.

Actualmente, el Consejo de Estado estudia una demanda que busca tumbar la decisión del Senado. Eljach hizo una invitación a dejar trabajar a los magistrados. “También está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado. Dejémoslos en tranquilidad. En su serenidad. En su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos”, agregó.

Y concluyó: “No caigamos en la tentación catastrofista. No ha resuelto la plenaria del Senado la suerte del texto de la reforma laboral, que es la que nos tiene aquí hoy convocados para saber qué va a ser del sector productivo. Dependerá de lo que la plenaria del Senado acoja. Y de los acuerdos. Que miren que es lo más conveniente para esta sociedad, que no está en su mejor momento económico e institucional, peri que tampoco está para desbaratarse. Está firme”.

Por último, el procurador general explicó que, de cara a una posible consulta popular, la entidad está preparada para vigilar a través de la delegada para asuntos electorales. Un equipo integrado por alrededor de 40 profesionales.