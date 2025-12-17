Logo El Espectador
“Gobernar desde redes sociales no es sano para un Estado de derecho”: procurador Gregorio Eljach

En entrevista con El Espectador, el procurador Gregorio Eljach habla sin rodeos sobre los bombardeos con presencia de menores, el alcance real de las investigaciones disciplinarias y los límites del poder presidencial. También aborda el lenguaje político, las elecciones que vienen y por qué, advierte, los riesgos son internos.

17 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
Eljach cumple un año a cargo de la Procuraduría, cargo al que llegó luego de ser ternado por el presidente Petro.
Eljach cumple un año a cargo de la Procuraduría, cargo al que llegó luego de ser ternado por el presidente Petro.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Procurador, empecemos por uno de los temas más sensibles del último año: los bombardeos ordenados por el Gobierno en varios territorios del país donde se confirmó la muerte de menores de edad. ¿Cómo está abordando la Procuraduría estos hechos?

Desde el primer momento en que se conocieron los hechos, la Procuraduría abrió investigaciones preliminares. Ya se han identificado los eventuales sujetos disciplinables y se está adelantando el recaudo probatorio inicial. Pero este es un tema que no puede mirarse de manera superficial. El...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
