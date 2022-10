Procuraduría abre indagación por fiesta en el patio de extraditables de la Picota. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Este lunes, la Procuraduría abrió indagación preliminar para establecer responsabilidades de guardianes y otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que habrían facilitado el ingreso de sustancias prohibidas, licores, alimentos y visitantes de manera irregular a una fiesta que se realizó en el patio de extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá el pasado 29 de septiembre.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, explicó que con la indagación buscan establecer cuáles fueron los funcionarios del Inpec que tenían a su cargo la custodia y vigilancia del establecimiento carcelario para la fecha y hora en la que ocurrió el encuentro en el que, supuestamente, participó el reconocido cantante de vallenato José Vicente Rosado más conocido como Mono Zabaleta.

La indagación se registró dos días después de que el ministro de justicia, Néstor Osuna, anunció que el director de esa cárcel no seguirá en el cargo. La decisión se tomó luego de un operativo que realizó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en donde hallaron más de 100 celulares y otros elementos que fueron encontrados dentro del centro carcelario.

En el operativo hallaron 122 celulares, 30 modem de internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos para celulares inalámbricos, 11 decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184 botellas de licor, y $400.000 en efectivo.

Durante el fin de semana pasado, el jefe de la cartera anunció que, a pesar de la posición del gobierno en temas de justicia, las cárceles no se podían convertir en espacios de diversión. “Las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Inpec no pueda mantener el control, habrá cambio, como ocurrió en La Picota” afirmó Osuna quien designó al dragoneante Horacio Bustamante Reyes como nuevo director de la cárcel.

El nombramiento llegó tras la reunión entre el jefe de la cartera de justicia y el director del Inpec. Allí, se acordó continuar con los operativos sorpresa en todos los centros carcelarios y establecimientos penitenciarios del país, operativos que han logrado incautaciones dentro de los centros de reclusión. El jefe de la cartera dijo que si bien es cierto que este gobierno está comprometido con una política penitenciaria humanista, no se debe confundir con que las cárceles sean lugares de recreo, ni que se vaya a permitir la ilegalidad.

