Procuraduría abre investigación a alcalde de Chipaque por presunto abuso sexual

El alcalde Pardo Muñoz afronta, además, una investigación penal por el presunto hecho de abuso sexual. Foto: Blu Radio

El alcalde de Chipaque (Cundinamarca), Camilo Albeiro Pardo Muñoz, fue denunciado por abuso sexual contra una funcionaria de su alcaldía. Según la denuncia, los hechos se habrían presentado el pasado 14 de diciembre y ahora tienen al mandatario municipal con dos investigaciones encima.

Este jueves, la Procuraduría anunció que abrió una investigación disciplinaria en contra de Pardo Muñoz por los presuntos hechos de abuso sexual. Asimismo, la Fiscalía avanza con las averiguaciones por presunto acceso carnal o acto sexual abusivo denunciados por la mujer.

Según las denuncias, el alcalde Pardo Muñoz habría abusado de la mujer tras haberle dado licor. En una entrevista dada a Noticias RCN, la víctima manifestó: “Lo que yo recuerdo, ya cuando abro mis ojos y estoy segura, es que estoy completamente desvestida, con el sostén desacomodado”.

Asimismo, la mujer le dijo al diario El País que el alcalde Pardo Muñoz “ha tratado de ofrecerme dinero, me quería cambiar de cargo porque yo me encontraba en la parte función pública, pero por concurso salía mi cargo y trató de ofrecerme otro cargo, dinero. Su esposa también llamó a persuadirme, más aún cuando le había contado que me habían violado, dijo ‘sí, ¿qué pasó?’ No le interesó la versión, pues obviamente yo sé que está al lado de su esposo, pero yo estoy del lado de la verdad”.

Por su parte, el mandatario de Chipaque en un comunicado de prensa dijo que todas sus interacciones personales siempre se han realizado bajo el consentimiento mutuo. También, manifestó estar a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer el caso.

Por ahora, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio solicitó, dentro de otras pruebas, copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía y del informe de Medicina Legal elaborado tras la denuncia radicada. Asimismo, el Ministerio Público constituyó agencia especial y designó al titular de la Personería de Cáqueza (Cundinamarca), para que asuma la representación del Ministerio Público en el proceso que se adelanta en la Fiscalía Primera Seccional de esa población.

El ente de control resalta que su funcionario “se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso y presentará, dentro de los términos previstos por la ley, informes sobre las diligencias y gestiones adelantadas”.

