Procuraduría abre investigación a embajador en Mexico por supuesto maltrato laboral

Por supuesto maltrato laboral, la Procuraduría abrió este viernes una investigación en contra del embajador de México, Álvaro Moisés Ninco Daza. El Ministerio Público tiene en su poder varias denuncias que fueron conocidas públicamente, en las que el funcionario, al parecer, habría tratado mal a varias personas de la embajada.

Las denuncias fueron dadas a conocer por la revista Semana el pasado mes de septiembre. “A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos, he recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militantes del Pacto Histórico la relación iba a cambiar”, dice una de las quejas publicadas por ese medio de comunicación.

Álvaro Moisés Ninco Daza fue muy criticado desde que fue nombrado embajador en ese país. Se posesionó el 10 de febrero y desde ese día fue criticado, entre otros, por el sindicato gremial de la Cancillería, porque no cuenta con título profesional y acredita únicamente 2 años y 5 meses de experiencia, que no está relacionada al trabajo diplomático.

La polémica no se quedó ahí e incrementó luego de que se publicara el decreto que nombra a Ninco Daza. Si bien no cumple con los requisitos, su experiencia sí se habría justificado en otra serie de actividades que para algunos no tienen mucha validez.

Pero la polémica no quedó ahí. En días pasados, el Ministerio Público formuló cargos al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia; y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha; porque supuestamente habrían incurrido en faltas disciplinarias relacionadas con el nombramiento de Ninco Daza como embajador de Colombia en México.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que Luna Tapia y Manrique Soacha “habrían recomendado al presidente de la República autorizar la compensación excepcional de requisitos sin que el servidor nombrado para el cargo acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.

