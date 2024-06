Procuraduría abre investigación contra director de la Defensa Jurídica del Estado

Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Foto: El Espectador - José Vargas

Jhon Jairo Camargo, el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, está siendo investigado por la Procuraduría, debido a una queja disciplinaria que le puso su antecesora, Martha Lucía Zamora. La exdirectora de la Agencia alegaba que recibió presiones por parte de Camargo en medio del escándalo de la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia.

De acuerdo con lo señalado por Zamora al Ministerio Público, Camargo le escribió a su correo personal solicitándole un informe detallado sobre su gestión en el tiempo en el que estuvo al frente de la Agencia. Dicho documento ya había sido presentado ante el Ministerio de Justicia cuando Zamora solicitó su retiro de la entidad.

Zamora señaló que el informe que ahora le solicitaba Camargo tenía más de 50 preguntas que se hicieron por fuera del tiempo legal y que el contenido de ese requerimiento que le hacían desde la Agencia estaba enfocado a hacer daño.

Incluso, cuando Zamora iba a hablar en el juicio disciplinario en contra de Álvaro Leyva por las presuntas faltas que cometió en la adjudicación del contrato para la fabricación de pasaportes que fue concedido y luego retirado a Thomas Grega & Sons, se refirió a las acciones de Camargo.

“De manera muy extraña, el actual director de la Agencia, Jhon Camargo, estando encargada la actual secretaría Jurídica de la Presidencia, me solicitaron que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”, dijo en su momento Zamora, el día que asistió a la audiencia en contra del excanciller.

