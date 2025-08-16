Procuraduría abrió indagación por rifirrafe entre soldados y senadora Aída Quilcué

La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública indagará disciplinariamente si, en efecto, los uniformados incurrieron en faltas durante su actuación. Foto: El Espectador

Tras un video publicado en redes sociales por la senadora indígena Aída Quilcué este sábado 16 de agosto, en el que denuncia “presuntos seguimientos y acciones intimidatorias” por parte de uniformados del Ejército, la Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación disciplinaria con la que busca determinar si los soldados incurrieron en acciones contrarias a su función pública.

Según la información de la denuncia de la senadora, recogida luego por el Ministerio Público, los uniformados “persiguieron” en la tarde del 15 de agosto a los dos vehículos del esquema de seguridad de Quilcué y los obligaron a que se detuvieran cuando ella se movilizaba por la vía que comunica a la ciudad de Popayán (Cauca), con el municipio de La Plata (Huila). Los uniformados que están en la mira de la Procuraduría pertenecen al Batallón Cacique Pigoanza.

Tras seguir a la caravana de la senadora que, según la información que se conoce hasta el momento, se movilizaba a altas velocidades por ese corredor vial, los uniformados hicieron detener la caravana. Así quedó registrado en el video que la congresista Quilcué compartió en redes sociales. En esas imágenes se ve que, al no permitir que continuaran el trayecto, la funcionaria se bajó de vehículo y sostuvo una fuerte discusión con los soldados.

En el primer video publicado en redes sociales, se escucha parte del altercado entre la congresista y los uniformados. “Yo soy senadora de la República (...). Porque soy india y soy senadora, entonces me tratan como me tratan, no”, dice Quilcué. Ante su reacción, uno de los soldados le responde: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

En un segundo video, la congresista entregó una declaración más detallada de lo ocurrido. “Me siguieron, luego me interceptaron, de lo cual quiero aclararles que no había ningún retén, ninguna señalización, como es la función de la fuerza pública cuando hace los controles de las vías. Antecedentes que me recuerdan cuando asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, el cual lo cometió el Ejército colombiano y que fue comprobado en el proceso con la Fiscalía General de la Nación”, dijo la senadora.

“Asegura la senadora que en la vía no había ningún retén militar y a pesar de la identificación de los ocupantes y mostrar su credencial como congresista, los miembros del Ejército Nacional exigieron identificarse y descender de los vehículos”, indicó el Ministerio Público por medio de un comunicado. La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública ahora tiene en sus manos la investigación disciplinaria.

“En atención a la gravedad de los hechos y del contexto de seguridad que vive la zona del Cauca y del Huila en relación con atentados en los últimos días, considera que, si bien existe una función militar sobre el control del territorio, sus actuaciones deben encontrarse sujetas a la ley y con el respeto de las garantíasy derechos humanos que amerita su labor”, indicó la Procuraduría Delegada en el documento a través del cual anunció su actuación.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, le salió al paso a los señalamientos. “La fuerza pública, nuestras Fuerzas Militares y la Policía siempre actuarán en el marco de la Constitución y la ley. Entendemos claramente la separación de poderes y la justicia determinará las actuaciones legales o ilegales que cometan los ciudadanos. Nosotros estamos para proteger a todos los ciudadanos”, dijo el alto funcionario desde el Huila.

