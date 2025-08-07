Procuraduría alerta graves fallas en convenio para fabricación de pasaportes

La Cancillería de Colombia hizo un acuerdo con Portugal para la fabricación y suministro de los documentos de los colombianos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras realizar una visita a las instalaciones de la Imprenta Nacional en Bogotá, la Procuraduría alertó sobre “graves fallas” relacionadas con el convenio entre la Cancillería de Colombia y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes. Según el ente de control, hubo respuestas contradictorias y documentos sin sustento suficiente.

El ente de control aseguró que durante la visita, funcionarios de la Imprenta Nacional entregaron “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes” sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre Cancillería y Portugal.

De acuerdo con el ente de control, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró “documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”.

Dentro de las fallas encontradas por la Procuraduría están, por ejemplo, que en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de $1.3 billones, “se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, tal como lo ordena el estatuto orgánico del presupuesto”.

Asimismo, la Procuraduría evidenció que “no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”. Por esas fallas, el ente de control cuestionó a la entidad por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas —que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo—. Sin embargo, la gerente de la Imprenta Nacional, no dio respuestas claras ni satisfactorias al Ministerio Público.

Según el ente de control, todo esto “además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.

