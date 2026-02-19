Procuraduría anuncia que se vienen sanciones por tragedia humanitaria en Córdoba y Montería. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la Cumbre de Gobernadores que se llevó a cabo en Montería, el procurador general Gregorio Eljach anunció que en menos de un mes se van a conocer las sanciones contra los responsables de la tragedia humanitaria que desde hace 15 días enfrentan las poblaciones de Montería y Córdoba a raíz de la inundaciones.

“Pronto vamos a ver consecuencias de los responsables que tienen que ver con la tragedia que hoy vive el departamento, no hay duda que la magnitud de la tragedia es resultado de la inoperancia de varias entidades el Estado”, señaló Eljach durante su intervención en la Cumbre.

Asimismo, el procurador agregó que aunque han pasado dos semanas desde que iniciaron las inundaciones, es inaceptable e indignante que las comunidades continúen en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas.

En ese contexto, la Procuraduría detalló que funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios se desplazaron hacia la región por instrucción del procurador Eljach para constatar las dificultades de la población. Además, están solicitado información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos.

Tras más de dos semanas de las fuertes lluvias que provocaron emergencias en 24 de los 30 municipios del departamento, se contabilizan más de 170.000 personas damnificadas, muchas de las cuales siguen viendo sus viviendas bajo las aguas, por lo que desde el Gobierno Nacional se decretó la emergencia económica para conseguir los COP 8 billones que se estima se requerirían para realizar la primera fase de la recuperación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.