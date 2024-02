Procuraduría apoya que Juan Carlos Upegui pierda su investidura en el concejo

Juan Carlos Upegui quedó segundo en las elecciones a alcalde de Medellín. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

El Tribunal Administrativo de Antioquia podría decretar la pérdida de investidura del concejal Juan Carlos Upegui, quien quedó segundo en la votación para alcalde de Medellín y quien ocupa un puesto en el concejo de la ciudad. Así se lo solicitó el demandante Luis Humberto Guidales, quien aseguró que está rompiendo una regla de la administración pública. La Procuraduría apoya la demanda y envió un concepto al Tribunal.

A través de un documento de 40 páginas, la Procuraduría solicitó se decrete la pérdida de investidura de Upegui dado que su padre, Carlos Alberto Upegui, fue designado por la Secretaría de Educación de Medellín como recto de la Institución Educativa de carácter público San Lorenzo de Aburrá. Con este parentesco en el sector público, señala la demanda y apoya la Procuraduría, se estaría violando el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en el sector público.

“De acuerdo con la información que reposa en el expediente, el demandado ostenta título profesional y adicionalmente experiencia relevante en administración pública, en el ejercicio cargos directivos, específicamente en forma reciente como Secretario de Despacho. Lo cual avizora un conocimiento meridiano de la administración pública y las exigencias que su ejercicio comporta, tales como la verificación previa de cualquier circunstancia configurativa de eventuales inhabilidades”, explicó la Procuraduría.

Según argumentó el demandante, entre las inhabilidades para concejales: está tener un vínculo de parentesco por matrimonio, unión permanente, de consanguinidad, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección, como concejal, hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio. En este caso, desde el año pasado fue elegido el padre de Upegui como rector de un colegio público.

No obstante, la defensa de Upegui, representada por el abogado Luis Albeiro Yepes, ha pedido al Tribunal abstenerse de decretar la pérdida de investidura. La razón fundamental es que la condición de concejal de Upegui no se basa en que este se haya lanzado para ocupar tal condición, sino de la protección constitucional a los derechos de la oposición. Al quedar segundo para alcalde, fue designado -y no elegido- para concejal.

De otro lado, la defensa de Upegui manifestó que, en todo caso, si fuese aplicable dicha inhabilidad, tendría que demostrarse que la calidad de rector de colegio de Upegui, padre, podría incidir en las funciones de Upegui, hijo. El abogado Yepes cuestionó el proceso de pérdida de investidura, dado que, de otro lado, el rector Upegui accedió a su cargo de mediante un proceso meritocrático y es un servidor de carrera administrativa.

