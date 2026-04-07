Procuraduría destituye a mayor (r) de la Policía por la muerte de un joven en Ibagué

Santiago Andrés Murillo, de 19 años, murio luego de recibir un disparo en las protestas de 2021.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 7 de abril, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional Jorge Mario Molano Bedoya, por “incurrir en actos irregulares relacionados con el uso excesivo de la fuerza”, que provocaron la muerte de un civil en el Tolima.

Los hechos por los que fue sancionado el mayor (r) Molano Bedoya ocurrieron durante la jornada de protestas del 1 de mayo de 2021 en la ciudad de Ibagué, en las que murió el joven Santiago Andrés Murillo Meneses, de 19 años, por una herida del arma de fuego disparada por el mayor (r) Molano.

Lea: Interpol tumbó circular roja contra Carlos Ramón González por caso de la Ungrd

Aunque el joven fue trasladado en moto a la Clínica Nuestra Ibagué, en el barrio Varsovia, Murillo Meneses falleció a las 10:20 de la noche. En ese momento, la entidad de salud confirmó que la causa de su muerte fue una herida grave en el tórax, provocada por el uniformado.

El Ministerio Público señaló que Molano Bedoya, en su calidad de oficial de la Policía, “conocía las directrices sobre el uso de armas en el contexto de manifestaciones sociales; no obstante, desconoció su deber de ajustarse estrictamente a los mandatos constitucionales y legales que regulan su labor”.

Le puede interesar: Caso Ungrd: Fiscalía radica escrito de acusación contra los exministros Bonilla y Velasco

La conducta del exuniformado fue calificada como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al evidenciarse que su actuación fue consciente, voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento de su carácter antijurídico. Asimismo, la Procuraduría indicó que, con su actuar, el mayor (r) violó el derecho fundamental a la vida, que debe ser protegido por la fuerza pública.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.