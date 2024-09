Procuraduría dice que es grave la situación de Derechos Humanos en Colombia

Procuradora General de la Nación Foto: Óscar Pérez

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, calificó “grave” la situación de seguridad en el territorio colombiano, según las cifras recopiladas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo presentadas durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

En los primeros seis meses del 2024, 87 líderes sociales fueron asesinados, 91 amenazas fueron registradas y según los datos de registro, los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca tienen el mayor número de homicidios a líderes y lideresas sociales.

La Procuradora expresó que la situación al norte del departamento de Cauca reflejaba “un escenario de violencia estructural y sistemática”. También se refirió a Chocó porque esa población estaría enfrentando una crisis de seguridad después de vivir siete paros armados en lo que va del año. Esto, según la jefe del Ministerio Público, estaría afectando a las comunidades afrodescendientes e indígenas de la zona.

<i>Los grupos armados ilegales imponen restricciones a la movilidad, generando desplazamientos forzados, confinamientos, violaciones al derecho internacional humanitario y una creciente crisis humanitaria”.</i><br> Margarita Cabello Blanco

Índice de Prevención de Riesgo al Liderazgo Social (IPRA)

La Procuraduría informó que en 2024 el IPRA, una herramienta que permite anticipar situaciones de riesgo, calculó que en 36 municipios de las regiones del bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María y Norte del Cauca, el 16% no cuenta con instrumentos y protocolos de Política Pública formulados (Plan Integral de Prevención, Rutas de protección y Planes de Contingencia) y el 38 % de esos territorios no registra medidas de prevención implementadas.

¿Cuáles son las cifras del IPRA en protección de los ciudadanos?

Más del 50% de los municipios no han registrado activación de las rutas de protección al liderazgo social. El 14 % de los municipios registran más de 10 veces la activación de la ruta de protección al liderazgo social y el 47 % registraron por lo menos, una activación de la ruta de protección.

Garantías de “no repetición”:

La procuradora indicó que el 70% del territorio estudiado no registraba jornadas de no estigmatización a los líderes sociales y el 50% no registró ninguna acción simbólica que represente la importancia de protección

Es por eso que el Ministerio Público, en medio de la conmemoración del día de los Derechos Humanos, presentó que el país ha atendido cerca de 322 actuaciones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras autoridades y que revisó más de 3.000 casos de violación a esos derechos. Desde lo disciplinario dijo que, por primera vez, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el secretario de Gobierno y el alcalde de Tierralta (Córdoba), por su presunta responsabilidad en el homicidio de la lideresa social, María del Pilar Hurtado. “Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de los líderes sociales en Colombia”, expresó Margarita Cabello.

