Procuraduría formula cargos a expolicía por presuntos nexos con “Papá Pitufo”

Diego Marín Buitrago, más conocido como "Papá Pitufo" o el zar del contrabando, permanece detenido en Portugal. A ese país llegó, intentando evadir a la justicia colombiana. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se sigue ampliando la red de personas investigadas por su presunta relación con Diego Marín Buitrago, más conocido como alias “Papá Pitufo”. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación anunció que le formulará cargos disciplinarios a Royce Javier Díaz Munive, un mayor en retiro de la Policía que es investigado por su presunta relación con el zar del contrabando, en operaciones ilegales realizadas entre 2022 y 2023 en Cartagena.

Según el Ministerio Público, el mayor (r) Díaz Munive habría sostenido una reunión en agosto de 2023 con “Papá Pitufo”, en el restaurante de un hotel de la capital de Bolívar. Esto, cuando el uniformado ejercía como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Barranquilla (Atlántico). Para el ente de control, el expolicía tendría nexos con “Papá Pitufo” y la red ilegal que facilitaba el ingreso de contrabando al país.

La Procuraduría advirtió que, según las investigaciones disciplinarias adelantadas hasta el momento, sumada la información recopilada en el proceso penal contra “Papá Pitufo”, hoy prófugo de la justicia en Portugal, se ha podido determinar que el mayor (r) Díaz Munive “aparentemente recibía instrucciones para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció como Jefe de la División”.

En contexto: Así funcionaba la poderosa red de contrabando de Papá Pitufo

Pero las pistas sobre esa reunión no son la única información que ha tenido a consideración la Procuraduría. El ente de control dijo que entre los años 2022 y 2023, según los análisis realizados, el patrimonio del exuniformado tuvo un incremento que no se puede explicar en razón del salario que devengaba cuando estaba en la Polfa. La bonanza de sus finanzas coincidiría, además, con el tiempo en el cual habría estado relacionado con la red de contrabando.

“La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que el oficial no habría podido justificar recursos adicionales por más de $230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a $40 millones en la de 2023, según lo revelado por un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales”, indicó el Ministerio Público. Agregó que podría tratarse de una falta al “principio de moralidad” del exfuncionario.

Lea también: El revés judicial por la libertad de “Papa Pitufo” en Portugal

La red criminal de “Papá Pitufo”

Desde hace al menos 32 años las autoridades tenían pistas del poderío criminal de Diego Marín Buitrago. Las primeras señales datan de 1993, pues en el mundo de la mafia era relacionado con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. Durante esa época, habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas.

Para 1995, según fuentes de la Policía, “Papá Pitufo” ya habría montado su propio imperio de contrabando con productos procedentes de China. Sin embargo, solo hasta 2024 la justicia colombiana abrió una investigación formal en su contra, al identificar que Marín Buitrago sería el líder de una red criminal que sobornada a funcionarios de la Polfa en los principales puertos de Colombia, para ingresar millonarios cargamentos de contrabando al país.

El único proceso judicial en contra de “Papá Pitufo” avanza en un juzgado de Paloquemao, a la espera de que el procesado sea extraditado desde Portugal. En ese expediente, la Fiscalía logró documentar sus andanzas criminales durante un período de siete meses, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Entre esas fechas se habría reunido con exfuncionarios de la Polfa, para ofrecerles sobornos y pagos a fin de ayudar con su negocio ilegal.

Le puede interesar: Fiscalía pide medidas urgentes para evitar que “Papá Pitufo” evada su extradición

“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento a inicios de este año.

Las investigaciones de la Fiscalía llevaron a imputarle a “Papá Pitufo” los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer. El ente investigador asegura que hubo 13 reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, en las que el zar del contrabando o sus colaboradores entregaron dinero, celulares y ofrecieron vehículos a uniformados de la Polfa, “para que miraran para otro lado”.

El único objetivo de esos sobornos era que los funcionarios permitieran la entrada irregular de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos. Además, el contrabandista tendría estipulada una nómina para su negocio ilegal de la que hacían parte orgánica uniformados de la Polfa. El ente investigador dice que, solo en un año, “Papá Pitufo” entregó $1.019 millones en coimas y sobornos a policías que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura.

Más contenido: Portugal niega libertad de “Papá Pitufo” y Fiscalía lo llama a juicio en Colombia

Pese a que Marín Buitrago salió de Colombia hacia finales de 2024, un juez avaló la petición de la Fiscalía de declararlo en contumacia o rebeldía, lo que ha permitido avanzar en las audiencias y condenarlo sin que esté presente. Primero intentó estar prófugo en España y, tras una breve detención, se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024. Allí permanece privado de la libertad y no ha querido asistir a las audiencias de su caso ante las autoridades colombianas.

En junio de este año, el Tribunal Supremo de Portugal negó la libertad que solicitaba la defensa de “Papá Pitufo”. Además, “otorgó un plazo de 20 días para que la autoridad administrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular. Lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”, señaló en su momento la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.

La Fiscalía ya también radicó formalmente el escrito de acusación contra Marín Buitrago. El caso está en manos del Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, despacho ante el cual, según se supo recientemente, la Fiscalía acusará formalmente a “Papá Pitufo” el 13 de noviembre, a las 8:30 de la mañana. Mientras llega la fecha de esa diligencia, las autoridades seguirán investigando a los posibles involucrados en la red de corrupción.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.