Procuraduría formula cargos a Sergio Fajardo por irregularidades en contratación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, Sergio Fajardo, por presuntamente haber incurrido en irregularidades en el proceso de contratación del túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín, en jurisdicción del municipio de Giraldo, cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, entre 2012 y 2015. Esto fue calificado por el Ministerio Público como una falta gravísima.

Lea además: Rodolfo Hernández no podrá ejercer cargos públicos por 14 años: Procuraduría

La investigación de la Procuraduría revela que Fajardo presuntamente habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), para la administración y pagos de los recursos destinados a este proyecto, cuando lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.

“Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y, por lo tanto, no cumple sus roles ni sus funciones”, explicó la Procuraduría en la decisión en la que se formuló cargos al exgobernador de Antioquia.

Lea: Pacto Histórico habla de “persecución política” por decisiones de la Procuraduría

Dentro de esta decisión, la Procuraduría tomó la decisión de archivar la investigación por estos contra el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda Jiménez; el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón, y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa, entre otras personas.

El pasado 28 de abril el Ministerio Púbico cerró la investigación contra Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en la firma de un contrato para sustituir la deuda del departamento cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia. La decisión no beneficia solamente al exgobernador y excandidato presidencial, sino que también cobija a María Eugenia Escobar, quien era secretaria de Hacienda e integrante del Comité Financiero y Tesorería; y a Laura María Álvarez, subsecretaria en la Secretaría de Hacienda Departamental de Antioquia durante 2015.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.