Procuraduría formula cargos a superintendente de subsidio familiar

La Procuraduría formuló pliego de cargos al superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por haber firmado y aprobado la resolución mediante la cual nombró a Freddy Abelardo Castro, como secretario general, pese a que este ya había cumplido 70 años. Lo que significa que tenía la edad máxima de retiro forzoso al momento de su posesión.

Para el Ministerio Público este nombramiento no podía realizarse por cuanto el cargo de secretario general de superintendencia no está exceptuado del límite de edad para la vinculación al servicio público. Además, el ente de control encontró que la coordinadora de Talento Humano de la época, advirtió la situación al momento de verificar los requisitos y solicitó concepto a la Función Pública, pero no continuó en el cargo, pues el nuevo coordinador de gestión fue posesionado cinco días después de su advertencia.

Esta decisión cobija además al entonces coordinador de Gestión del Talento Humano de ese organismo, Fernando Villalobos Gaitán, quien presuntamente habría omitido su deber de verificar y certificar que Freddy Castro cumpliera con los requisitos para ser nombrado, posesionado y poder ejercer el cargo de secretario general.

Luis Guillermo Pérez Casas también es investigado por la Procuraduría por haber hecho una solicitud general a las cajas de compensación familiar para que realizaran un “aporte solidario” para la población de Buenaventura y requerir presuntamente información a las cajas de compensación familiar sobre la totalidad de sus trabajadores, incluido el director y cargos directivos, salarios, antigüedad y modalidad de vinculación.

Luis Guillermo Pérez es abogado de la Universidad Nacional y durante 30 años fue presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Antes de llegar a la superintendencia fue secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Fue designado en su actual puesto por el presidente Gustavo Petro.

