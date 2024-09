Procuraduría inhabilitó por 12 años a José Bermúdez, exalcalde de Riohacha

La investigación contra el exalcalde José Bermúdez, y el exsecretario Keider Freyle, demostró que no establecieron de manera certera y detallada la infraestructura y bienes a revertir de la contratación para el acueducto.

La Procuraduría General de la Nación en fallo en primera instancia destituyó e inhabilitó por 12 años a José Ramiro Bermúdez Cotes, exalcalde de Riohacha (La Guajira), por irregularidades en la contracción del operador para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario. La investigación disciplinaria también incluye al exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keider Agustín Freyle Sarmiento; el exdirector de contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda, y el extesorero general de Riohacha, Edén Eli Moscote Roys.

El Ministerio Público demostró que los funcionarios participaron en la etapa precontractual de la licitación pública No. LP-008-2022, cuyo objeto fue: “contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario”.

La investigación contra el exalcalde José Bermúdez, y el exsecretario Keider Freyle, demostró que no establecieron de manera certera y detallada la infraestructura y bienes a revertir de la concesión No. 268-1 de 2023 celebrado con AQUALIA S.A.S E.S.P. Tampoco detallaron debidamente el plan de obras de inversiones a realizar ni su programación, y no se realizó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural. Esto ocasionó que no quedara incluida la obligación de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en dicha zona.

En el mismo fallo se ordenó declarar responsables disciplinariamente al exdirector de contratación, Ronald Neil Pérez, y el extesorero Edén Eli Moscote, en su condición de miembros del comité evaluador designados mediante la Resolución No. 1577 de diciembre de 2022. Los funcionarios participaron en la etapa precontractual de la licitación pública del acueducto y alcantarillado, evaluando las propuestas presentadas y recomendando la adjudicación del contrato al oferente Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha.

De acuerdo con la Procuraduría, Pérez y Moscote infringieron el principio de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad que rigen la contratación estatal, al permitir a que AQUALIA hiciera el manteamiento del acueducto, “validando una regla de subsanación que no estaba contemplada en el pliego de condiciones definitivo”.

Por estos hechos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento declaró responsable disciplinariamente al exalcalde de Riohacha José Bermúdez, con una destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas en 12 años. Asimismo, el exsecretario de Infraestructura, Keider Freyle, y el exdirector de Contratación Ronald Pérez, se les impuso una destitución e inhabilidad de 10 años. Y finalmente, el extesorero General de Rioacha, Eden Moscote, tuvo una sanción de 9 años.

