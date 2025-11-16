Procuraduría investigará bombardeo a las disidencias en Guaviare en el que murieron siete menores

El jefe del Ministerio Público señaló que adelantarán las investigaciones disciplinarias necesarias para establecer si las Fuerzas Militares incurrieron en fallas durante el bombardeo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Se siguen sumando las voces de rechazo y cuestionamientos al bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc en Calamar (Guaviare), en el que murieron siete menores de edad. Ahora fue la Procuraduría General de la Nación la que rechazó el ataque. El operativo, adelantado el pasado 10 de noviembre, estuvo dirigido al grupo comandado por alias “Iván Mordisco” y en él murieron, en total, 20 integrantes de esa estructura ilegal.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público se refirió a la práctica ilegal del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc e hizo un llamado a las Fuerzas Militares a “observar y perfeccionar” sus prácticas en este tipo de operaciones. Anunció de paso que investigará qué fue lo que sucedió durante ese bombardeo al grupo ilegal y señaló que, dado el caso, impondrá las sanciones que sean necesarias.

“La Procuraduría expresa, en primer lugar, su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El procurador general lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes”, se lee en el comunicado.

A renglón seguido, el Ministerio Público rechazó el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la ley como las disidencias de “Iván Mordisco”, así como su instrumentalización en el marco del conflicto. “Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este delito infame, además de destruir el tejido social, deja una huella de dolor irreparable en las familias y comunidades del país”, dice el comunicado.

Y agrega: “Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos, ni aceptamos ninguna excusa para ese crimen horrendo, que no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”.

Asimismo, Gregorio Eljach, jefe del Ministerio Público, hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que los protocolos de operaciones tan delicadas como los bombardeos se hagan siempre bajo el seguimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario. Una premisa que, desde que inició la polémica por los hechos de Calamar (Guaviare), ha sido defendida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y hasta por el presidente Gustavo Petro.

“El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas”, señala el comunicado.

Luego, anuncia el inicio de las indagaciones necesarias para establecer si los funcionarios involucrados en esta operación militar incurrieron en alguna falta disciplinaria. “Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”, concluye el pronunciamiento del Ministerio Público.

