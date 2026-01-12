Procuraduría lanza primera jornada de sensibilización sobre paz electoral. Foto: Procuraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con una invitación a formar parte de la paz electoral, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación estarán en las principales vías del país acompañando a los colombianos en el plan retorno tras este puente de Reyes. La estrategia tiene como objetivo entregar mensajes alusivos a la paz electoral que busca blindar el proceso electoral de 2026 y asegurar unas elecciones libres, transparentes y seguras.

Grupos de funcionarios de la Procuraduría estarán en los ingresos vehiculares de las principales ciudades capitales compartiéndoles a quienes regresan de sus vacaciones en el último puente de estas festividades el mensaje de que cada ciudadano, con su voto este año, hará una contribución definitiva al fortalecimiento de la democracia y la protección de nuestras instituciones.

¿Qué es la paz electoral?

Con el fin de que en las urnas se logre una democracia segura y legítima, la Procuraduría, en cabeza del procurador general Gregorio Eljach, lanzó la estrategia “paz electoral”, como un llamado a todos los estamentos del Estado y de la sociedad a comprometerse en la protección de las elecciones para el Congreso de la República y Presidencia.

En este contexto, el Ministerio Público realiza en las elecciones un acompañamiento institucional pleno para que los colombianos, en cualquier territorio, pueda ir seguro y confiado a depositar su voto en la urna.

“Que cada ciudadano en capacidad de votar lo haga de manera consciente, sin presiones de algún tipo, y con la certeza de que su voto es la fuente única de la legitimidad de nuestra democracia. Paz Electoral es que los candidatos y líderes políticos realicen sus campañas con plena protección y garantías, pero también con responsabilidad. Es evitar que los funcionarios públicos intervengan de manera indebida en política, y evitar que los recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de cualquier candidato o partido. Es vigilar que se tomen todas las medidas para garantizar la seguridad de las urnas el día de los comicios”, explicó la Procuraduría.

Hacerle frente a riesgos electorales para 2026

En el marco de esta estrategia, el procurador Eljach, junto con el Contralor general, han advertido también sobre los riesgos que las organizaciones armadas irregulares, las faknews y los ciberataques, representan para la seguridad de los comicios.

El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo en varias intervenciones públicas que a menudo se le indagaba si este año habría elecciones.

Por su parte, el Procurador General, en cumplimiento de su mandado constitucional de defender el ordenamiento jurídico y en representación de toda la sociedad, como también se lo ordena la Constitución, asumió como una de sus principales tareas defender la realización de las elecciones tal como están establecidas en la ley.

En efecto, una de las principales fortalezas institucionales de la estrategia de paz electoral es la alianza de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional, que como órganos independientes dentro del Estado y a una sola voz, reclamaron el respeto por las elecciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.