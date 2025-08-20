Procuraduría suspende a Alfredo Saade por caso de pasaportes

El pasado 9 de julio, la Procuraduría había abierto investigación disciplinaria contra el pastor Alfredo Saade Vergel. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Procuraduría ordenó este martes 19 de agosto la suspensión provisional de Alfredo Saade, exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro, por un periodo inicial de tres meses. La medida se adoptó en el marco de la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.

El pasado 9 de julio, la Procuraduría había abierto investigación disciplinaria contra Alfredo Saade Vergel, quien salió hace poco del cargo y fue designado embajador de Colombia en Brasil el pasado 15 de agosto. La investigación también incluyó a los exministros de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres.

De acuerdo con el auto de 26 páginas, con ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, Saade habría intervenido de manera indebida en reuniones con funcionarios de la Cancillería, en las que habría impartido instrucciones sobre cómo gestionar el contrato de pasaportes.

“El ente de control investiga presuntas conductas indebidas que Alfredo Saade habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes”, señaló el comunicado de la institución, que “solicita al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida”.

La suspensión temporal de Alfredo Saade era esperada. Desde semanas atrás, la Procuraduría ya había centrado su atención en el funcionario y preparaba una medida cautelar que lo apartaría del cargo, justo antes de que fuera designado como embajador en Brasil.

Según documentos a los que accedieron medios de comunicación, el Ministerio Público había dejado todo listo para sancionarlo, al considerar que se extralimitó en sus funciones. La decisión coincidió con su salida del despacho presidencial y su nombramiento diplomático, movimiento que algunos sectores calificaron como una jugada para eludir la sanción disciplinaria.

En la investigación, la Procuraduría recopiló pruebas y testimonios que muestran cómo Saade habría intervenido de manera irregular en el proceso de licitación de los pasaportes. Las pesquisas indican que sostuvo tensas discusiones con altos funcionarios de la Cancillería, a quienes acusó de tener vínculos con la firma Thomas Greg & Sons, empresa que por años ha manejado el negocio de los pasaportes.

El Ministerio Público también lo señaló de haber impartido instrucciones sobre contratación, convocar reuniones sin competencia legal y presionar para retrasar la asignación de citas. Incluso cuestionó las negociaciones con la Casa de la Moneda de Portugal y con la Imprenta Nacional, entidades que en algún momento fueron consideradas como posibles reemplazos de Thomas Greg.

“Tomó decisiones fuera de su competencia, como convocar reuniones y emitir instrucciones sobre contratación relacionada con pasaportes” además de acusar a funcionarios de tener intereses propios a favor de Thomas Greg, señala uno de los apartes del auto disciplinario.

Entre los testimonios que soportan la decisión figuran el del viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo; el secretario jurídico de esa cartera, Camilo Andrés Escobar Gutiérrez; el asesor de despacho, Juan Carlos Fernández Martínez, y la secretaria general del Ministerio, Lucy Edrey Acevedo Meneses.

