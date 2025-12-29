Procuraduría suspende a gerente de Emcali por cuestionamientos en contrato de alumbrado

El gerente de Emcali, Roger Mina, expresó que buscan pasar de ser compradores a generadores de energía. Foto: Cortesía

Por una serie de cuestionamientos y presuntas irregularidades en la licitación de un contrato de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Cali, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación contra el gerente de las Empresas Municipales, Roger Mina Carbonero.

La indagación que busca adelante el Ministerio Público está enfocada en el proceso de selección de un aliado de Emcali para la prestación del servicio de alumbrado en la ciudad Santiago de Cali y si, durante ese trámite, se habría vulnerado el principio de publicidad.

Asimismo, la Procuraduría anunció que buscan determinar otras irregularidades como la ausencia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico, la incorporación de requisitos, como indicadores financieros y de experiencia, sin la debida justificación.

La cuantía del contrato es indeterminada, sin embargo, se sabe que la contratación estaba para la prestación del servicio durante 20 años. Por estos hechos, la Procuraduría también vinculó al proceso al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño.

“Mientras se adelanta el proceso, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal suspendió a ambos funcionarios de manera provisional por tres meses, tiempo durante el que se revisarán las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades relacionadas, la documentación existente y el rol de las diferentes personas involucradas”, explicó el Ministerio Público.

