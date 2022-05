Procuraduría tiene 13 investigaciones más contra el suspendido Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue suspendido de su cargo porque, según la Procuraduría, habría participado en política. Foto: Luis Eduardo Noriega A.

El revuelo político y judicial que levantó la decisión de la procuradora Margarita Cabello de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participar en política, sigue dando de qué hablar. El mandatario convocó a la ciudadanía a rechazar la determinación, mientras que la Procuraduría no ha contestado los reparos que apuntan a que no podía suspender a Quintero, pues ya no tendría las facultades para hacerlo. Detrás de esta polémica decisión, el Ministerio Público tiene también otras investigaciones en contra del alcalde y El Espectador tuvo acceso a algunos detalles de ellas.

