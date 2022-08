Propongo que las fuerzas militares nos ayuden a industrializar a Colombia: Petro

Operativo militar realizado por unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea que derramó la sangre de civiles lo que terminó como una masacre en esta vereda de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

En medio de la posesión de la cúpula militar que se registró este sábado en la Escuela de Oficiales José María Córdova, el presidente Gustavo Petro aseguró que el designio de un cambio que quiso el pueblo el pasado 19 de junio es un mandato que se debe cumplir. “La población votó por un cambio de rumbo. Brotó un deseo que se volvió mayoría de cambio (…) cambio significa entonces salir de esa violencia perpetua y construir la paz”, resaltó el jefe de Estado y añadió que las fuerzas armadas deben ser parte de esa modificación.

En su discurso el jefe de Estado dijo que los cambios en el interior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no llegan con modificaciones en los altos mandos. Resaltó que la labor de las fuerzas armadas de ahora en adelante es construir paz y seguir cuidando la soberanía. Instó, entre otras cosas, a que las fuerzas hagan parte de un proyecto de industrialización que apoye la economía del país. Resaltó que el delito de narcotráfico se debe atacar desde todas las aristas, de ahí que considere necesario que desarrollen centros de investigación que permitan identificar riesgos.

“Las Fuerzas Militares desarrollen centros de pensamientos de investigación para conocer a profundidad sin prejuicios, e ideologías, sin doctrinas, porque la ciencia no se mueve con doctrina, sino con investigación, con saberes plurales que tienen que establecerse al interior de las fuerzas de Colombia, y eso nos lleva a otros derroteros de investigar. Si esa experiencia la recogemos podríamos encontrar otra función de las Fuerza Militares”, dijo Petro y añadió que las Fuerzas Militares pueden ayudar a industrializar el país como ocurrió en Japón.

“Propongo que las Fuerzas Militares nos ayuden a industrializar a Colombia. Los invito a crear empresas. Si tenemos Satena aérea por qué no tenemos una marítima. Por qué no podemos recorrer nuestros ríos. Por qué Satena no puede surcar las rutas internacionales de Colombia. Por qué unas empresas si y otras no. Hemos deteriorado a tal punto las posibilidades empresariales por ciertos intereses particulares que está impidiendo un desarrollo empresarial que podía ser inmenso y la base de una industrialización”, explicó el jefe de Estado.

Trajo a colación la labor del Ejército en la construcción de vías, casas y puentes. Señaló que esa labor se podría convertir en una alianza con el campesinado que necesita obras en zonas apartadas del país. “Desde cuando acá construir la paz es un conflicto entre soldados y campesinos. Eso no puede seguir existiendo”, señaló Petro y añadió que debe existir una alianza entre el Estado y el campesinado para construir Nación. Adujo que esa alianza debe estar cubierta por todas las fuerzas.

Lea aquí: ¿Quién es Iván Velásquez, el ministro de Defensa del gobierno Petro?

El discurso lo entregó el presidente Petro en el marco de la ceremonia de posesión de mandos de la cúpula militar en la que tomó posesión el ministro de defensa, Iván Velásquez, y el general Elder Giraldo Bonilla como comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez como comandante del Ejército, el vicealmirante Francisco Cubides como comandante de la Armada y el general Luis Carlos Córdoba como comandante de la Fuerza Aérea.

Le puede interesar: Generar confianza y escuchar a los militares serán los retos del nuevo MinDefensa

General Helder Giraldo, comandante de las FF.MM

El oficial se estaba desempeñando como Inspector General del Ejército. En sus más de 25 años de servicio adelantó estudios como profesional en Ciencias Militares del Arma de Infantería. Realizó un pregrado en Gerencia de Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Además, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares es PHD Honoris Causa en Educación del Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Logos International University, entre otros títulos.

En su carrera también promovió, ante el Ministerio de Educación, la creación del doctorado en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Asimismo, se desempeñó como comandante de la Quinta Brigada del Ejército, de la Octava División y era el encargado de garantizar la seguridad en Arauca, Casanare y Guainía.

General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército

Actualmente dirige la Escuela Superior de Guerra, la máxima Instancia de Educación Superior Militar. Se ha desempeñado en cargos de mando correspondientes a un oficial como comandante de la Brigada Móvil No. 3, Director del Centro de Educación Militar y adjunto Militar en la Embajada de los Estados Unidos. Durante 2015 se registra su ingreso al cuerpo de generales siendo asignado como comandante de la Segunda Brigada con jurisdicción en los Departamentos del Atlántico, Magdalena y Sur de Bolívar.

Para el año 2018, el oficial se desempeñó como comandante de la Décimo Tercera Brigada, con jurisdicción en el departamento de Cundinamarca y la capital del país. Dentro de su perfil profesional se destacan especializaciones como profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nueva Granada y magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. En el 2019 fue asignado como Comandante de la Quinta División.

General Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea

El oficial, quien desde el 30 de noviembre se desempeña como presidente de la aerolínea Satena, adelantó estudios en Administración Aeronáutica. El nuevo comandante de la FAC se ha desempeñado como comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar, también ha sido subdirector general de la Aeronáutica Civil, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 6, segundo comandante y jefe de estado mayor del Comando Aéreo de Combate No. 1.

Entre los estudios del oficial destacan el Master of Arts in Strategic Security Studies, maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, Especialización en Gerencia y Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales.

Vicealmirante Francisco Cubides, comandante de la Armada

Actualmente es comandante de la Flota Naval. Se ha desempeñado como jefe de estado mayor de la Fuerza Naval del Caribe, jefe de la Comisión Inspectora del Proyecto Submarinos 206 A en Alemania, comandante de la Flotilla de Submarinos del Caribe, supervisor de Proyectos Especiales de la Jefatura de Planeación Naval, jefe del Departamento de Ingeniería y Jefe del Departamento de Operaciones del Submarino ARC Tayrona.

En materia académica tiene estudios como profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, así como en Relaciones Internacionales y Resolución de conflictos. Entre otras cosas, el vicealmirante es especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Alta Gerencia, con diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.