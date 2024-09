¿Qué dijeron los candidatos a la Procuraduría en la Corte Suprema de Justicia?

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

En la mañana de este jueves 12 de septiembre, los 10 aspirantes a ser ternados por la Corte Suprema de Justicia para competir por el cargo de procurador general de la Nación se presentaron en audiencia pública ante los magistrados del alto tribunal. Este era el último paso que quedaba pendiente antes de que los togados empiecen a debatir sobre a cuál de ellos les darán sus votos.

Pedro Oriol Avella Franco

El primero de los 10 aspirantes en pasar al paredón de la Corte fue el exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Pedro Oriol Avella Franco. En su presentación pública, Avella manifestó que “el poder soberano espera que el Procurador General de la Nación procure vigilar, asegurar y defender el cumplimiento de las reglas, procurar por la intención y la expectativa del poder soberano, exigentes de proscribir todo aquello que estorbe la satisfacción del interés público, y procurar llevar un esfuerzo gerencial”. Avella Franco le aseguró a los magistrados del alto tribunal que si llega a tomar las riendas del Ministerio Público, irá de frente en contra de la corrupción y los tintes políticos que “socavan las instituciones”.

Darío Bazzani Montoya

El abogado penalista Darío Bazzani, quien por años fue el defensor de cabecera del poderoso clan Char, apuntó en su discurso a que para el próximo jefe de la Procuraduría la imparcialidad y la independencia “deben ser inquebrantables”. Ante los magistrados señaló que “el procurador no es vocero de intereses políticos, ni debe invadir la órbita del resorte funcional de la rama del poder público y garante de que todos los servidores públicos obren dentro de lo que determina la Carta Política”. El penalista señaló también que el jefe del Ministerio Público tiene la obligación de “acatar y defender las instituciones en el marco definido por la Constitución” y que “no se está aplicando adecuadamente” el poder disciplinario en el país, como se contempló dese la Constitución de 1991. “El control debe ser excepcional, objetivo y discrecionalmente, reglando el establecimiento de criterios de priorización de actuaciones”, agregó.

Lucy Jeanette Bermúdez

A su turno, la expresidenta del Consejo de Estado Lucy Jeanette Bermúdez hizo énfasis en su trayectoria en la Rama Judicial. Dejó clara su postura sobre lo que debería ser y hacer el ente de control disciplinario. Señaló que no está de acuerdo con “vientos de eliminación y de minimización de la Procuraduría”. De igual manera, propuso “trabajar por una Procuraduría fortalecida, a la vanguardia de las necesidades de nuestro país y de los avances del mundo en materia tecnológica, al servicio de la sociedad a quien se debe, además de planear y ejercitar una estrategia de descongestión que permita la decisión de la multitud de asuntos disciplinarios”.

Mónica Cifuentes

La aspirante Mónica Cifuentes, cuarta en pasar al paredón, y uno de los nombres que reincorporó la alta corte a su listado de preseleccionados el pasado 4 de septiembre, puso de presente su recorrido en el Ejecutivo, pues estuvo en cinco periodos presidenciales al mando del diseño de la política pública de lucha contra la corrupción. Asimismo, dijo que en caso de ocupar el cargo, fomentará “una veeduría ciudadana que trabaje de manera mancomunada para detectar situaciones que requieran la acción directa e inmediata del Ministerio Público. Propongo una gestión basada en la defensa de la institucionalidad”. Además, Cifuentes mencionó que, en el caso de llegar a la Procuraduría, implementaría “un instrumento en el que se adopten los estándares de la Corte Interamericana como el parámetro de interpretación” frente a los temas de investigación y sanción de funcionarios de elección popular, teniendo “especial cuidado en la soberanía para escoger los mecanismos con los cuales el Estado colombiano protege los derechos”.

Gregorio Eljach

Por su parte, Gregorio Eljach, secretario general del Senado, y quien tendría el apoyo de la mayoría del Capitolio en caso de ser ternado por el alto tribunal, prometió centrar todo el poder de la Procuraduría contra “el demonio de la corrupción” —que de acuerdo con sus palabras—, acaba con la administración pública y roba los recursos de la vida del ciudadano. Eljach también mencionó que trabajaría “de la mano de la Corte Suprema cuando está así lo decida en la presentación al Legislativo de iniciativas tales como la reforma para aplicar el principio oportunidad en el proceso disciplinario y de elevación de rango constitucional de la carencia absoluta de antecedentes disciplinarios penales”.

Álvaro Namen Vargas

Álvaro Namen Vargas, exconsejero de Estado, declaró que la Procuraduría forma parte de “un poder para ejercer corresponsabilidad y justicia sobre el control de la administración y la prestación de los servicios, por esto ante ciertas amenazas debemos ser contundentes, fortalecerla antes de inhabilitarla”. Además, Namen propuso un “un acuerdo nacional de lucha contra la corrupción”, en el que existan medidas y preparativos a seguir. “Las normas existen, pero se necesita un liderazgo firme. Debe haber una Procuraduría garante de los derechos humanos a la paz y una vida digna, los cuales son innegociables, por lo que se debe trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo”, enfatizó.

Jorge Armando Otálora

El exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, quien también volvió a la lista el pasado 4 de septiembre, declaró que si llega a ser elegido como el reemplazo de Margarita Cabello, proyectará una “agenda misional enfocada en temas de orden nacional como los derechos humanos. Apoyo decididamente a los procesos de paz en Colombia, como lo he hecho en el pasado, pero no a cualquier costo”. Otálora mencionó que el país no puede “cerrar los ojos ante el actuar de grupos armados ilegales que, incluso, mientras participan en diálogos de paz, continúan afectando gravemente a las comunidades”.

Carmen Rodríguez Valentierra

Al llegar la intervención de Carmen Rodríguez Valentierra, especialista en derecho administrativo, declaró que la Procuraduría debe hacer presencia en los territorios para “la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y humanos”. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público deber hacerle seguimiento a las sentencias del estado de cosas inconstitucionales impartidas por la Corte Constitucional, y debe tener presencia en todos los acuerdos de paz que se lleven a cabo en el país. Por otro lado, Rodríguez señaló que se debe cerrar la brecha de género en el ámbito laboral. “Trabajaremos en una gestión pública transparente para reducir la corrupción, ello se logrará generando una cultura de ética empresarial y una estrategia de buenas prácticas al interior de las entidades”, prometió.

Germán Varón Cotrino

El exsenador Germán Varón Cotrino mencionó que de llegar al cargo, le daría un “vuelco” al Ministerio Público para volverlo mucho más preventiva y no sancionatoria. “Vale la pena mirar esa función preventiva, y esa función preventiva también va a tener una ayuda excepcional: la ayuda tecnológica que va a permitir evitar omisiones innecesarias con una ayuda que puede ser de la mayor importancia para hacerle seguimiento a todas las etapas contractuales”, y asimismo para el desarrollo de las obras públicas en Colombia. Varón también señaló que ya tenía una cercanía directa con la Procuraduría al ejercer como Personero en Bogotá, lo que le permitió conocer de cerca las funciones que desempeña el Ministerio Público.

Marco Antonio Velilla

Por último, el exconsejero Marco Antonio Velilla declaró que la Procuraduría “constituye un bastión de la democracia colombiana” y es “la vía expedita para la excelencia de la administración pública”. Para lograr esto, Velilla considera que es necesaria “la formación de las personas de la Procuraduría General, la cual tiene que ser muy sólida para efectos, precisamente, de presentar intervenciones ante la Rama Judicial y la administración pública”. El exconsejero considera que frente al tema de los procedimientos disciplinarios, en materia de elección popular, es necesaria “una imparcialidad y de una integridad sin ausencia de sesgos por parte del Procurador”.

