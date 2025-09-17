Qué es la JEP y por qué sus condenas a las Farc y militares marcan un precedente en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está de moda por estos días. Este partes 16 de septiembre emitió la primera sentencia de su historia. En ella, condenó a los siete exjefes guerrilleros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad y los sancionó con ocho años de restricción de la libertad y a realizar trabajos de restauración. Además, se espera que esté jueves 18 de septiembre la jurisdicción especial dé a conocer el segundo fallo, esta vez, en contra de militar del Batallón La Popa (César) por 127...