Judicial
Qué es la JEP y por qué sus condenas a las Farc y militares marcan un precedente en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de emitir su primera sentencia: un fallo contra los exjefes de las Farc por secuestros y ya alista la segunda en contra militares por ejecuciones extrajudiciales. Pero, ¿qué es realmente la JEP, cómo funciona y por qué sus decisiones marcan un antes y un después en la justicia colombiana?

Redacción Judicial
17 de septiembre de 2025 - 03:49 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está de moda por estos días. Este partes 16 de septiembre emitió la primera sentencia de su historia. En ella, condenó a los siete exjefes guerrilleros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad y los sancionó con ocho años de restricción de la libertad y a realizar trabajos de restauración. Además, se espera que esté jueves 18 de septiembre la jurisdicción especial dé a conocer el segundo fallo, esta vez, en contra de militar del Batallón La Popa (César) por 127...

Por Redacción Judicial

luamo(itkq6)Hace 45 minutos
No tiene nombre lo que acaba de hacer la JEP, con las víctimas de las FARC. Ahora ellos le pueden contestar a Santos "trabajo cumplido". Santos fue el primero en perdonarles todos sus crímenes... incluso los de Lesa Humanidad ... Pero esa es la base de la injusticia n este pais.....
