Judicial
¿Qué es la muerte política? A esto se enfrentan 9 congresistas investigados por caso Ungrd

El Consejo de Estado admitió una demanda que pide la pérdida de investidura en contra de nueve congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de la Justicia. Seis de ellos buscan repetir periodo en el Congreso en las próximas elecciones de marzo.

Jhordan C. Rodríguez
03 de febrero de 2026 - 02:11 p. m.
Arriba: senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Berenice Bedoya. Abajo: representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Julián Peinado y Karen Manrique.
Arriba: senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Berenice Bedoya. Abajo: representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Julián Peinado y Karen Manrique.
Foto: El Espectador

Por un lado, la Corte Suprema de Justicia con una investigación por el delito de cohecho impromio y otras indagaciones que avanzan en lo penal en contra de nueve congresitas por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y por el otro lado, el Consejo de Estado y una demanda que busca declarar la muerte política de esos mismos legisladores.

Quien dio el más reciente movimiento fue la Sala Especial de lo Contencioso Admnistrativo del Consejo de Estado, que admitió un recurso el...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Javier Ramos(ti8zq)Hace 10 minutos
Uno de cada partido, definitivamente la corrupción en Colombia no es de izquierda o derecha, atraviesa TODO.
