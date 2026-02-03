¿Qué es la muerte política? A esto se enfrentan 9 congresistas investigados por caso Ungrd

Arriba: senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Berenice Bedoya. Abajo: representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Julián Peinado y Karen Manrique. Foto: El Espectador

Por un lado, la Corte Suprema de Justicia con una investigación por el delito de cohecho impromio y otras indagaciones que avanzan en lo penal en contra de nueve congresitas por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y por el otro lado, el Consejo de Estado y una demanda que busca declarar la muerte política de esos mismos legisladores.

Quien dio el más reciente movimiento fue la Sala Especial de lo Contencioso Admnistrativo del Consejo de Estado, que admitió un recurso el...