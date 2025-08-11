No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
¿Qué es un magnicidio? Miguel Uribe y más asesinatos políticos en Colombia

Este lunes falleció el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras dos meses resistiendo en cuidados intensivos. Su papel en sociedad califica el hecho como un magnicidio. La historia en Colombia de ese tipo de hechos es amplia: Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, entre otros.

Redacción Judicial
11 de agosto de 2025 - 02:37 p. m.
Jorge Eliecer Gaitán (1948), Miguel Uribe Turbay (2025), y Luis Carlos Galán (1989), victimas de magnicidios a lo largo de la historia de Colombia.
Jorge Eliecer Gaitán (1948), Miguel Uribe Turbay (2025), y Luis Carlos Galán (1989), victimas de magnicidios a lo largo de la historia de Colombia.
Foto: Archivo El Espectador

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fuera precandidato presidencial para las elecciones de 2026, murió en la madrugada de este 11 de agosto. Hace dos meses, un sicario menor de edad le disparó en varias partes del cuerpo, tras lo cual terminó internado en cuidados intensivos, a la espera de una respuesta que nunca llegó y cuya esperanza terminó en las últimas horas. Los detalles que rodean el crimen sitúan el caso como otro de los magnicidios sucedidos en Colombia.

Por Redacción Judicial

Adriana León(od86t)Hace 29 minutos
Lamentable, pero, de asesinato a magnicidio, hay mucha grandeza de por medio.
Edgar Trujillo(22146)Hace 39 minutos
Cual magnicidio? Lamentable lo sucedido. Miguel Uribe Turbay no tenia la talla de Gaitan, ni mucho menos de Luis Carlos Galan,ni de Pizarro. Que comparacion? Ahora despues de muerto no lo postulen como el mesias, el enviado de dios que iba a salvar este pais, Era un ferviente defensor del porte de armas, cuando este pais se esta desangrando. Por favor era un miembro que comulgaba con las ideas del cucho. El cucho no tenia razon, por eso esta preso.
