¿Qué es un magnicidio? Miguel Uribe y más asesinatos políticos en Colombia

Jorge Eliecer Gaitán (1948), Miguel Uribe Turbay (2025), y Luis Carlos Galán (1989), victimas de magnicidios a lo largo de la historia de Colombia. Foto: Archivo El Espectador

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fuera precandidato presidencial para las elecciones de 2026, murió en la madrugada de este 11 de agosto. Hace dos meses, un sicario menor de edad le disparó en varias partes del cuerpo, tras lo cual terminó internado en cuidados intensivos, a la espera de una respuesta que nunca llegó y cuya esperanza terminó en las últimas horas. Los detalles que rodean el crimen sitúan el caso como otro de los magnicidios sucedidos en Colombia.

En contexto: