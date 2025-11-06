¿Qué fue la toma y retoma del Palacio de Justicia? Siete preguntas para entenderlo

El 6 y 7 de noviembre de 1985 un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá, donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Ejército respondió con una arremetida militar que dejó un centenar de muertos, al menos 11 desaparecidos; varias personas también fueron torturadas. Estas son algunos puntos claves para comprender el holocausto que abrió una grieta en el país, hace cuarenta años.