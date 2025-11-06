Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Judicial
06 de noviembre de 2025 - 04:01 p. m.

¿Qué fue la toma y retoma del Palacio de Justicia? Siete preguntas para entenderlo

El 6 y 7 de noviembre de 1985 un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá, donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Ejército respondió con una arremetida militar que dejó un centenar de muertos, al menos 11 desaparecidos; varias personas también fueron torturadas. Estas son algunos puntos claves para comprender el holocausto que abrió una grieta en el país, hace cuarenta años.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Gustavo Montes Arias

Gustavo Montes Arias

Paulina Mesa Loaiza

Paulina Mesa Loaiza

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Redacción Judicial

Conoce más

Temas Relacionados

Palacio de Justicia

Colombia

Ejército Nacional

Corte Suprema

Retoma del Palacio de Justicia

Consejo de Estado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.