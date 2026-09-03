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03 de septiembre de 2026 - 05:34 p. m.

¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que los acuerdos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal no son claros y ordenó suspenderlos provisionalmente. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya dijo que la expedición de documento no se frenará.

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@HerbólogaRaquel(46037)Hace 8 minutos
Ya haciéndole el favor de vuelta a Thomas Gregg por los mega aportes y vaya uno a saber si también aportes algorítmicos en la elección del defensor del hampa.
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