03 de septiembre de 2026 - 05:34 p. m.
¿Qué pasará con los pasaportes tras la suspensión del convenio de Petro?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que los acuerdos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal no son claros y ordenó suspenderlos provisionalmente. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya dijo que la expedición de documento no se frenará.
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