Quedó en libertad el “Ñoño” Elías

El exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal. Foto: EFE - Cesar Leonardo Vargas

El exsenador del Partido de la U, Bernardo Miguel Elías Vidal, quien se encontraba recluido en el centro carcelario La Vega en Sincelejo (Córdoba), recuperó su libertad el pasado 10 de septiembre por decisión del juzgado 1 de ejecución de penas.

La Corte Suprema de Justicia el 17 de julio del 2024 confirmó la condena en contra de los excongresistas, Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías por hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Los exparlamentarios aceptaron los cargos que llevó a la Corte a imponer una condena de dos años y seis meses a Musa Besaile por el delito de tráfico de influencias, y al “Ñoño” Elías, tres años y dos meses de prisión por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

El “Ñoño” Elías ya está con su familia en Montería por decisión del juzgado primero de ejecución de penas, el mismo que habría otorgado además, libertad condicional para el exparlamentario en el caso Odebrecht.

Todo empezó con las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade. Henao dijo que había movido sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara.

En colaboración con la Fiscalía, el exasesor entregó información que daría cuenta que la misión de Besaile y el “Ñoño” habría comenzado al "reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”. Por estos hechos, Henao fue llamado a juicio junto a cinco personas más, entre las que hay una exasesora de la UTL de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón.

Según las denuncias interpuestas en 2017 y la confirmación de los mismos procesados, se evidenció que los contratos de esa entidad se ejecutaban a cambio de coimas. Armando Benedetti aún no ha sido sentenciado.

En octubre de 2023, Armando Bendetti, nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), rindió interrogatorio por este caso ante la Corte Suprema de Justicia. A la salida de la diligencia, aseguró que la magistrada Cristina Lombana lo cuestionó por haber solicitado el aplazamiento de la audiencia de una audiencia. “Todo esto es una emboscada. No hay un solo testigo que declare en contra de mí. Hoy me gritó, me regañó, ella cree que esto es un colegio”, dijo en su momento.

