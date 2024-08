“Queremos que no se genere pánico frente a expedición de pasaportes”: Cancillería

Cancillería responde al llamado de atención de la Procuraduría por servicio de expedición de pasaportes en Colombia. Foto: Cancillería

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado de atención a la Cancillería y le exigió garantizar la calidad en la prestación del servicio luego de conocer múltiples casos de constantes y reiterativas fallas en la plataforma para expedir pasaportes.

Se va a convocar unas mesas de trabajo para poder acompañar el proceso que garantice que no hay ninguna afectación en la expedición de pasaportes, pero vamos a garantizar cada detalle para que no se vaya a presentar ninguna contingencia”. Luis Gilberto Murillo, Canciller

La Cancillería afirmó que no hay ningún riesgo que impida ejercer la labor de expedir los pasaportes. Luego de ver el incremento en las solicitudes de este documento por parte de la comunidad, el funcionario invitó a los colombianos a que no se preocupen ni caigan en pánico, pues, según él, no se afectará el servicio o la capacidad de imprenta en el país..

La Procuraduría por su parte le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, replantear el modelo actual de agendamiento de citas, porque las quejas siguen siendo innumerables por parte de los usuarios que aquejan el funcionamiento del portal web como también con los horarios limitados y la nueva característica de tramitadores ajenos a la entidad.

El canciller Murillo aseguró que se está trabajando en la generación de capacidades en la imprenta nacional, en el marco de un plan de transición que cuenta con nueve fases. Mientras se fortalecen las alianzas con los gobiernos de Canadá, Alemania, Portugal, Francia y Países Bajos, que han manifestado su interés de participar como aliados internacionales en la expedición de pasaportes, Colombia asumirá el fortalecimiento de la imprenta con el fin de no afectar el servicio que requieren los colombianos.

Ante el llamado de atención de la Procuraduría, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, analiza las recomendaciones y emprendió el desarrollo de un nuevo sistema para el agendamiento de los pasaportes en las sedes de Bogotá, el cual contempla validación de datos con el servicio de la Registraduría y la optimización en el proceso de selección de las citas, entre otras mejoras. Procuraduría General de la Nación

