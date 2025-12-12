“Queríamos ser parte de la historia”: las primeras mujeres mayores en arma del Ejército

Las mayores Bibiana Suárez León (izquierda) y María Fernanda Correa Cobos (derecha) llevan 18 años en el Ejército. Foto: Ejército

Por primera vez en los 215 años de historia del Ejército colombiano, ascendieron a mayores 42 mujeres que iniciaron el curso de arma. El decreto que oficializó el ascenso fue firmado el pasado 11 de diciembre por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y marca un precedente en una institución que históricamente ha sido dominada por hombres. Las mayores María Fernanda Correa Cobos y Bibiana Suárez León son dos de esas 42 oficiales que lograron este ascenso, y su historia es una muestra de las dificultades y exigencias que enfrentan las mujeres...