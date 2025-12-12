Logo El Espectador
Judicial
“Queríamos ser parte de la historia”: las primeras mujeres mayores en arma del Ejército

El mando en el Ejército fue territorio exclusivamente masculino. Hoy, por primera vez, 42 mujeres rompieron esa barrera histórica al ascender al grado de mayor en arma, entrenadas para resistir las operaciones en la guerra. Esta es la historia de dos de esas oficiales que hoy desafían los estereotipos y lideran un cambio en la institución.

Valentina Gutiérrez Restrepo
13 de diciembre de 2025 - 02:50 a. m.
Las mayores Bibiana Suárez León (izquierda) y María Fernanda Correa Cobos (derecha) llevan 18 años en el Ejército.
Las mayores Bibiana Suárez León (izquierda) y María Fernanda Correa Cobos (derecha) llevan 18 años en el Ejército.
Foto: Ejército

Por primera vez en los 215 años de historia del Ejército colombiano, ascendieron a mayores 42 mujeres que iniciaron el curso de arma. El decreto que oficializó el ascenso fue firmado el pasado 11 de diciembre por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y marca un precedente en una institución que históricamente ha sido dominada por hombres. Las mayores María Fernanda Correa Cobos y Bibiana Suárez León son dos de esas 42 oficiales que lograron este ascenso, y su historia es una muestra de las dificultades y exigencias que enfrentan las mujeres...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

